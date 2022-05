El plan del Granada CF ante el Athletic sale muy bien

Cuantas menos ventajas se den al contrario en el fútbol moderno, mejor. Diego Martínez tenía marcada a fuego esa premisa dentro de los pequeños detalles que tanto citaba y que tan bien manejaba, y ahora esa es también una premisa clara en el día a día de Aitor Karanka.

Por eso está siendo tan difícil adivinar un once del técnico vasco, que por no dar pistas no se las da ni a los propios jugadores, que se enteran de si van a jugar o no poco antes del choque. La incertidumbre de cara a la alineación a formar para el partido ante el Athletic aumentó al abandonar varios jugadores el partido ante el Mallorca con problemas físicos, unido a que otros, por diferentes motivos, no están al cien por cien y a que el propio entrenador se refirió en la rueda de prensa previa a unas molestias de Domingos Duarte.

Al final pudo ser titular el portugués y también tanto Escudero como Antonio Puertas, reemplazados en Mallorca, mientras que aguardaron en el banco de inicio el también tocado Luis Suárez.

Gonalons, que ya había jugado media hora en cada uno de los dos anteriores choques, volvió a un once, por el sancionado Petrovic, en el que también aparecieron como novedades respecto al pasado choque el albanés Uzuni y Jorge Molina, gran protagonista del 2-6 de Son Moix.

El rival

En el Athletic, Marcelino García Toral hizo un total de cinco cambios respecto a la alineación que usó ante el Valencia, con Lekue y Vivian como novedades en la zaga, Vencedor en la medular y Álex Berenguer y Villalibre formando una delantera poco habitual, como Iñaki Williams y Raúl García de inicio en el banquillo. En técnico cántabro no renunció, pese a tanta novedad, a su habitual 1-4-4-2.

El triunfo de Mallorca pareció dar alas al Granada, que salió al partido mejor que su rival. Tanto Álex Collado como Antonio Puertas se mostraron muy activos en ataque, tratando de aprovechar casi siempre el buen juego de espaldas de Jorge Molina y la capacidad para llegar de Uzuni y de Luis Milla, ya que Gonalons se mostró mucho más posicional en el pivote.

Permutas y 1-0

Tanto Antonio Puertas como Uzuni permutaron sus posiciones para jugar en la otra banda en varios momentos de un primer tiempo en el que Álex Collado, gol aparte, lideró casi todos los ataques rojiblancos.

Insistió durante la semana Karanka en la necesidad de no permitir que el Athletic corriera ni explotara su velocidad, algo que en algunas ocasiones no logró el Granada, que se mostró valiente para presionar en muchas ocasiones la salida de balón de los vascos.

Llevar ese bloque tan arriba tiene el peligro de que el rival te cree peligro si es capaz de superar tu presión, pero la ventaja de ser decisiva si eres capaz de cazar una pérdida, que es lo que hizo Álex Collado para marcar el 1-0 tras robarle la cartera a Dani García en el área del Athletic.

Segundo tiempo

Tiempo añadido aparte, lo mejor del segundo tiempo es que no pasó nada, que el tiempo se consumió sin que el Athletic encontrara la manera de meterle mano al Granada.

Karanka sólo hizo cuatro cambios y cada uno de los jugadores que entraron ocupó la posición del que salió, con la particularidad de que Luis Suárez jugó en banda como extremo y de que también lo hizo, aunque en el otro costado, Arias, doblando lateral en la derecha.