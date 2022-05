Marcelino reconoce que el Granada CF "hizo más méritos para ganar"

El entrenador del Athetic Club, Marcelino García, dijo que “es difícil ganar” con lo que mostró su equipo en la derrota por 1-0 sufrida este martes en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada.

“En la primera parte tuve la sensación de que teníamos en control del partido, pero el error del 1-0 nos sacó del mismo. Y luego sólo en el tramo final del partido generamos”, comentó el técnico en rueda de prensa.

“Para ganar un partido y estar en Europa teníamos que haber hecho más, con lo que mostramos es difícil ganar. No tuvimos capacidad de reacción hasta el tramo final y no hemos rendido a nuestro mejor nivel”, añadió Marcelino.

El técnico del Athletic cree que su equipo “no fue capaz de reengancharse” al partido en el segundo tiempo porque no tuvieron “profundidad”.

“Hubo una jugada en la que no entiendo cómo no se pitó penalti”, se quejó del técnico, quien no obstante aclaró que “el Granada hizo más méritos” que su equipo “para ganar”.