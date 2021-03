Granada CF-Athletic Club, relato de un tuteo reciente

Con los datos en la mano, no hay duda de que la historia del Athletic Club, rival del equipo que dirige Diego Martínez el próximo domingo (San Mamés, 21:00 horas), tiene más y gloriosas páginas que la del Granada CF. Mientras que la entidad bilbaína va a cumplir 122 años de existencia, la granadinista ‘apenas’ está a punto de convertirse en nonagenaria.

No ha habido temporada en la que el Athletic no haya jugado en Primera División, mérito que sólo comparte con los dos grandes de la liga española –Real Madrid y Barcelona–, por lo que las veces en las que ambos equipos rojiblancos se han visto las caras en la competición liguera ha sido cuando el Granada ha estado en la máxima categoría.

En títulos tampoco hay resquicio para la comparación: los ocho campeonatos de Liga y los 23 de Copa de los vizcaínos contrastan con las vitrinas vacías de Los Cármenes. Es, sobre todo, la diferencia que hay entre uno de los clubes más afamados y potentes de España con otro modesto que en sus casi 90 años de existencia hay más penas que glorias.

El choque de vuelta de la semifinal de Copa fue el último en el que hubo público en Los Cármenes

Pero, como dice el refranero castellano, agua pasada no mueve molinos y desde la última llegada del Granada a Primera División, hace algo más de un año y medio, los de Bilbao y los de Diego Martínez se han visto las caras en cinco ocasiones, todas ellas con su particular historia y un común denominador: el Granada ha tuteado al Athletic sin guardar el respeto que supuestamente hay que tener a las canas de su rival.

A modo de breve resumen, desde que comenzó la temporada 2019/20, los dos equipos se han enfrentado en tres partidos de Liga y dos de Copa del Rey con un balance de tres triunfos para los de las franjas horizontales por dos de los que lucen el rojiblanco en vertical.

El VAR

Tras el último ascenso, el Granada apenas llevaba tres meses en Primera cuando hizo acto de presencia en la Catedral. Antes, los 'novatos' de la Liga ya se habían postulado como el equipo revelación tras protagonizar un increíble inicio de competición.

Era el 1 de diciembre y la decimoquinta jornada de la campaña 2019/20 cuando se volvían a ver las caras ambos conjuntos tras las dos temporadas en las que el Granada estuvo en Segunda en un partido llamado a ser uno entre tantos. Pero no fue así por culpa del colegiado cántabro Cordero Vega y, sobre todo, del VAR, que adquirió gran protagonismo en apenas unos instantes cuando, corría el minuto 40, pecó primero por omisión al no revisar el penalti cometido por Domingos Duarte sobre Raúl García precedido por un empujón de éste sobre el defensa luso y, después, por acción, al sí visualizar el penalti lanzado por el propio Raúl García que paró Rui Silva y decretar que el cancerbero se había movido, lo que dio lugar a la repetición de la pena máxima y la consecución del primer gol bilbaíno. En la segunda parte, Yuri redondeó el triunfo local en las postrimería del choque.

La Copa

El segundo enfrentamiento de la pasada campaña tuvo más glamur, pues el bombo de la Copa del Rey determinó que el Granada y el Athletic se jugarán el pase a la final. En el partido de ida, también jugado en San Mamés el 12 de febrero de 2020, se impuso el Athletic gracias a un gol de Muniaín poco antes de llegar al descanso.

Seguramente, el partido más recordado de la pasada campaña fue el de vuelta de las semifinales. La ciudad entera se engalanó ante la posibilidad de volver a ver al Granada en una final de la Copa 61 años después.

El Nuevo Los Cármenes fue el escenario de un encuentro que podría pasar a la historia... y a punto estuvo de serlo. En el estadio granadinista no cabía un alfiler y en los aledaños, casi que tampoco. La gesta se quedó a ocho minutos de conseguirse en un choque en el que los de Diego Martínez fueron mejores que sus rivales, sobre todo en el segundo tiempo.

Carlos Fernández abrió la esperanza al sueño nada más reanudarse la contienda y Germán desató el delirio a falta de un cuarto de hora con un testarazo a la salida de un córner. Pero a falta de ocho minutos para la conclusión, el peso de la historia tomó partido por los bilbaínos y tras un despiste defensivo Yuri aguó al fiesta a todo el personal.

Un Granada-Athletic cerró la pasada temporada y otro abrió la presente

Lo que entonces no se sabía era que el virus de Wuhan, que estaba ya haciendo estragos, se hizo presente en España, que pocos días después quedó confinada. Ese partido de vuelta de la Copa del Rey, ese 5 de marzo de 2020, fue el último que el Granada ha jugado ante su afición. Tras el choque tres días después en Valencia ante el Levante, todos los encuentros han sido a puerta cerrada.

A Europa ante el Athletic

Y sin público se jugó el partido de la segunda vuelta de la Liga entre granadinistas y bilbaínos. Fue otro encuentro que se recordará durante mucho tiempo. Además de ser el que puso colofón a la temporada 2019/20 marcada por el parón del coronavirus, sirvió para que el conjunto de Diego Martínez cerrara el 17 de julio de forma más que brillante la que ha sido la mejor campaña de la historia del club.

El choque reunió todos los ingredientes: una goleada por 4-0, con goles de Soldado, Puertas, Carlos Fernández y Montoro, y emoción hasta el último instantes por lo que sucedía en otros campos en la lucha por un puesto en la Liga Europa.

Un gol en el Wanda de la Real Sociedad casi al final del choque ante el Atlético evitó que el Granada acabara sexto y la derrota del Getafe en el campo del Levante no privó a los rojiblancos de finalizar la temporada en la séptima posición y, por añadidura, clasificarse para jugar una competición internacional por primera vez en su historia. La gran pena, que la afición no pudiera celebrar in situ el momentazo.

Ante los bilbaínos, el primer partido de 2020/21

Y si un enfrentamiento ante el Athletic en Los Cármenes cerró la campaña 2019/20, otro partido ante el mismo rival y en el mismo escenario sirvió para que, el sábado 12 de septiembre del pasado año, el Granada arrancara con brío la actual temporada. Los de Diego Martínez ganaron por tercera vez consecutiva al Athletic por 2-0 gracias a los goles de Yangel Herrera y Luis Milla al poco de comenzar la segunda parte.

Por lo tanto, el Granada y el Athletic volverán a medir sus fuerzas este domingo en el que será su último enfrentamiento de la temporada 2020/21.

A priori, el choque no tendrá el relumbrón de los precedentes más próximos entre ambas escuadras en los que el Granada se ha permitido el lujo de tratar de tú a todo un Athletic.