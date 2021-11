El Granada CF busca enderezar el rumbo en San Mamés

La proximidad del final del año trae para el Granada CF el inicio de un tramo de calendario decisivo y vital que, seguramente, marque qué quiere ser el equipo y cuánto le va a costar alcanzar sus objetivos en la segunda parte de la temporada.

Las derrotas sufridas en las dos últimas jornadas frente al Espanyol (2-0) y al Real Madrid (1-4), ante los pericos con buena imagen pese a caer y contra los blancos con una manifiesta incapacidad provocada, seguramente, por la fortaleza del oponente, han hecho que queden ya demasiado lejos los cuatro partidos que estuvo el Granada sin perder, con dos igualadas y dos victorias.

El déficit de puntos del inicio del campeonato hace que el equipo que dirige Robert Moreno roce los puestos de descenso y que tenga muchas posibilidades de caer a los mismos al término de la jornada que se inicia este viernes si no es capaz de conseguir un buen resultado en un escenario siempre difícil como San Mamés y ante un oponente nunca cómodo como el Athletic Club.

Vuelven las urgencias. Más aún cuando en el horizonte se otean oponentes directos como el Alavés, el Cádiz, el Mallorca o el Elche. No obstante, hoy sólo existe Bilbao y el Athletic.

Porque la necesidad rojiblanca horizontal es máxima, porque el equipo ha conseguido buenos resultados esta campaña ante equipos, a priori, más poderosos, y porque tampoco andan ‘los leones’ esta campaña para tirar cohetes, especialmente en su campo, donde les está costando sacar los partidos adelante.

Robert Moreno, que no podrá dirigir a los suyos desde el banquillo al tener que cumplir el primero de los dos partidos de castigo que le han caído por ser expulsado ante el Real Madrid, cuenta con hasta cinco jugadores que se perderán el choque por problemas físicos o por sanción, todos ellos del centro de la defensa o del centro del campo.

Novedades

Están lesionados los zagueros Víctor Díaz y Domingos Duarte y los medios Isma Ruiz y Luis Milla, mientras que se encuentra sancionado el también centrocampista Monchu por la rigurosa roja que vio ante el Madrid.

El preparador catalán tendrá que elegir para acompañar a Germán en el centro de la zaga entre Luis Abram o el canterano Raúl Torrente, que ha tenido minutos en dos de los tres últimos partidos, estando, a priori, por delante actualmente del peruano en el escalafón de centrales del equipo.

Regresará al once inicial Montoro, que fue suplente ante el Real Madrid, para acompañar a Gonalons en el doble pivote, mientras que el esquema que elija el preparador determinará la posición de Luis Suárez, principal goleador y jugador más en forma del Granada actualmente.

Si sale Robert con el 1-4-4-2 de la mayoría de los últimos partidos, el cafetero estará arriba junto a Jorge Molina, con Rochina arrancando desde la derecha y la otra banda, en principio, para Alberto Soro.

Si opta por el 1-4-2-3-1 que usó de inicio en el último choque, Luis Suárez será la única referencia, Rochina se vestirá de media punta y entrará un extremo más en el once, aunque también cabe en este dibujo la opción de que el colombiano parta desde banda y arriba entre Jorge Molina o Bacca.

Además, habrá qué ver el estado físico de Machís, ausente ante los blancos tras hacer buenos partidos con su selección en la última Ventana FIFA. San Mamés puede ser un buen escenario para que el venezolano vuelva la once con su velocidad y haga daño desde la posición de extremo.

El rival

El Athletic ha caído en el desánimo después de ver como se le han evaporado en dos encuentros ante rivales de la parte baja de la tabla las ilusiones de meterse de lleno en la pelea europea.

Ante Cádiz y Levante sólo obtuvo un punto de seis posibles, bagaje que arruinó al Athletic la intención de aprovechar cuatro partidos seguidos ante rivales en el fondo de la clasificación.

Se espera algún cambio en el once local en ataque, con la entrada de Nico Williams en la banda por un Alex Berenguer que no está viviendo sus mejores momentos. No está tan clara la presencia de Oihan Sancet por Raúl García en un puesto de segundo delantero que ambos comparten.

Hacia atrás, ante la solidez defensiva liderada por Unai Simón e Íñigo Martínez hace pensar es que se mantenga el bloque habitual, incluido el doble pivote Unai Vencedor-Dani García por delante de Unai Simón, Íñigo Lekue, Yeray Álvarez, Íñigo Martínez y Mikel Balenziaga.