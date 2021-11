Robert cree que la clave en el Athletic-Granada será “marcar primero”

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, analizó este jueves en rueda de prensa el partido que su equipo jugará el viernes en San Mamés e hizo un repaso a la enfermería del equipo, con buenas noticias en cuanto a Luis Milla y malas en relación a Domingos Duarte, reconociendo que las continuas ausencias de jugadores clave están condicionando los resultados y el rendimiento del equipo.

“Luis Milla ha hecho parte del entrenamiento con el grupo. A ver si lo tenemos para el martes en la Copa y si no ante el Alavés. Es un jugador muy importante al que vamos a perder en total seis semanas cuando estaba en su mejor momento de forma y estaban llegando las victorias”, comentó sobre el centrocampista.

Sobre Domingos Duarte apuntó que su lesión “se está haciendo larga y aún va a durar más”, añadiendo que Aarón no completó el entreno de este jueves por “una molestia” pero que, en principio, podrá estar en San Mamés, y que además de Raúl Torrente irán con el primer equipo a Bilbao Pepe y Butzke.

Robert Moreno también se refirió al último lesionado, Víctor Díaz, del que afirmó que “comunica muy bien en el campo y estaba a un buen nivel de rendimiento de central”, aunque cree que “no tiene sentido dar vueltas a los que faltan”.

Sobre las bajas de tanto jugador importante, afirmó que es algo que no pueden controlar pero que sí que están condicionando “los resultados y el rendimiento del equipo”.

No faltará en Bilbao y sí estará Machís, del que también habló: “Trata de encontrar continuidad y sensaciones. Está peleando y luchando por dar su mejor versión. Le he visto entrenar muy bien esta semana y estoy seguro de que nos va a ayudar y nos va a dar goles y asistencias, todo lo que le hemos visto en los dos últimos años y que todavía no le hemos visto esta temporada”.

Moreno afirmó que San Mamés es un estadio “maravilloso” en el que “los partidos siempre son difíciles” porque el público local “aprieta y lleva en volandas” a su equipo.

“Es un sitio ideal para demostrar el crecimiento que estamos teniendo, para lograr un resultado que nos genere confianza para el futuro lejano y el cercano”, añadió el técnico del Granada.

El cuadro nazarí tratará de hacer en San Mamés “un partido serio para combatir las características de los equipos de Marcelino, ya que siempre es difícil jugar contra ellos y hacerles goles”.

El rival

Moreno reconoció que espera “un partido de resultado corto” en el que “la clave va a ser marcar primero”, y analizó las ventajas e inconveniente de que el Athletic no llegue en su mejor momento.

“Me preocupa que venga de cuatro partidos de dudas porque tienen ganas de volver a agradar, pero nos puede venir bien si nosotros les generamos también dudas”, explicó Moreno, quien calificó a Marcelino como un “súper entrenador”.

Sobre las virtudes de los bilbaínos destacó “el trabajo defensivo que hacen, sus transiciones, la calidad de Muniain, la velocidad de Williams, el balón parado y los centros laterales”, concluyendo que “a pesar de no hacer muchos goles esta temporada es un equipo siempre peligroso”.

A Robert Moreno le preocupa “cero” porque le aporta “cero” que una derrota ponga en peligro su continuidad en el banquillo, y dejó claro que tiene “mucha confianza en el grupo” y que ahora llega de temporada en el que tienen que “sumar puntos”.

“Ahora llega la parte del calendario en la que están nuestros rivales. Ahí es donde vamos a sumar los puntos y lo que nos va a posicionar en la ascendencia que se ha visto en juego y ahora se verá en resultados”, sentenció el entrenador.

Moreno no confirmó la titularidad del canterano Raúl Torrente, aunque si indicó que si tuviera en cuenta “la falta de experiencia” de los jóvenes “no jugaría ninguno del filial”, añadiendo que “alguna vez tiene que ser la primera”.

La cantera

“Tanto Torrente como Abram pueden hacerlo bien. Son zurdos, rápidos, con buena salida, Torrente tiene más centímetros, pero Abram domina bien el juego aéreo. Cualquier de los dos lo va a haber bien y también Pepe si sale tengo plena confianza en él”, destacó.

“Los puse contra el Madrid (a Torrente y a Isma Ruiz) porque estoy convencido. Ningún entrenador hace nada para tirarse piedras contra su tejado. A Torrente en pretemporada le toco un hueso en contra como De Tomás y no se cortó”, agregó.

“Tengo una total confianza en los chavales, es algo que ha marcado mi carrera. Si no se dan las oportunidades seguirían jugando los mismos hasta los 40 años. Si están con nosotros es porque confío en ellos y los compañeros también confían”, finalizó.

Moreno reconoció que son consciente de los errores en la estrategia defensiva pero que es algo que no le preocupa, mientras que sobre su sanción de partidos afirmó que la esperaba porque “es la mínima” que le cae a un entrenador tras ver una roja directa.

“Defendía los intereses del Granada por una expulsión innecesaria. Me parecía muy injusto y me fastidian las decisiones injustas contra mi equipo”, aseveró.