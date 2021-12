Simeone: "El Granada viene haciendo buenas actuaciones"

Al borde ya de cumplir un decenio al frente del Atlético de Madrid, presionado por la exigencia y las tres derrotas consecutivas en la Liga que sufre por primera vez como técnico rojiblanco, Diego Simeone expresó que la actual temporada le hará "mejor entrenador", remarcó la "confianza" en sus futbolistas, insistió en que, si algo tiene, es "paciencia" y avanzó que Luis Suárez volverá a ser "letal" como el curso pasado.

"Siempre busco cómo mejorarme. No tengo ninguna duda de que este camino que está transcurriendo esta temporada seguro que me hará mejor entrenador. Y eso es lo que sigo. Después, ya me conocen hace diez años. Todos los periodistas que nos acompañan en los entrenamientos, que tienen la posibilidad de verlos siempre, saben por dónde voy, lo que quiero y saben que no voy a salir de la línea cual creo", explicó en la rueda de prensa telemática después del entrenamiento matutino en Majadahonda.

"Está claro que los resultados no son los que quisiéramos. También es verdad que hemos ganado muchos partidos que nos merecimos ganar. Nos centramos solamente en el partido del Granada, que viene haciendo buenas actuaciones con un camino muy claro de cómo su entrenador (Robert Moreno) los lleva a jugar de la manera que están jugando, con mucha intensidad, sobre todo, y confiamos en los míos".

"Confío en mis jugadores, están trabajando bien, han hecho buenos partidos pese a que los resultados no lo indican, pero si tengo algo es paciencia", enfatizó.