Un armazón a prueba de bombas

No había motivos ni futbolísticos ni de otra índole para que Diego Martínez tocara el once inicial que en la pasada jornada se había reencontrado con la victoria y con las buenas sensaciones en Elche, por lo que decidió apostar frente al Betis por los mismos jugadores que en el Martínez Valero con una sola novedad.

Germán, que no jugó el anterior domingo por sanción, reemplazó a Nehuén, que volvió al banco tras haber sido titular en los tres últimos encuentros, uno de Liga Europa, otro de LaLiga Santander y el de Copa del Rey del pasado jueves ante el San Juan.

Respecto a ese partido en tierras navarras, el citado Germán fue el único futbolista que estuvo en el once y gozó de minutos, ya que los otros diez que actuaron de inicio frente a los béticos o no viajaron o no participaron en el choque de Copa.Como es habitual, Diego Martínez apostó por su esquema habitual, el 1-4-1-4-1, con Luis Suárez en ese puesto de extremo zurdo en el que parece asentado en las últimas fechas.

No hubo sorpresas en el once del Granada pero sí en el del Betis, con Guardado acompañando a Claudio Bravo como baja de última hora por unos problemas estomacales.

El chileno Pellegrini prescindió de inicio de jugadores habituales para él como Álex Moreno, Joaquín o Tello, que empezaron el duelo en el banco. Salió el cuadro verdiblanco con un 1-4-2-3-1 en el Nuevo Los Cármenes.

Cambio de banda

Luis Suárez y Machís cambiaron un par de veces su ubicación durante el primer tiempo. Miranda parecía más vulnerable por el lado derecho del ataque rojiblanco, mientras que con Emerson había que correr mucho para atrás en el otro costado.

Estando en un lado o en otro, el venezolano y el colombiano volvieron a demostrar un gran estado de forma y fueron claves para que ya ganara 2-0 el Granada antes del primer cuarto de encuentro.Con 2-0 a favor estaba claro que el Betis iba a tener mucho el balón en lo que quedaba de partido y tenía el Granada un objetivo claro: tapar sobre todo a Fekir, el principal peligro de los béticos. Clave fue en el primer tiempo el papel de Gonalons, siempre muy atento a su compatriota, con continuas ayudas de sus compañeros, sobre todo Luis Milla y Yangel Herrera.

La segunda parte del Granada desde el punto de vista defensivo fue casi perfecto. Pellegrini trató de activar a los suyos con numerosos cambios, casi todos ofensivos, pero Rui Silva sólo tuvo que hacer una parada y la única ocasión clara de los verdiblancos llegó en el tiempo añadido.

Los de Diego ofrecieron en el segundo tiempo un recital de cómo se tiene que defender, de cómo se tiene que jugar sin balón. Y ese que faltó un 3-0 que estuvo cerca de llegar.

Cambios

Supo aguantar el Granada con varios de sus jugadores con una amarilla desde los compases iniciales del choque. Uno de ellos fue Soldado, que dejó su sitio a Antonio Puertas.

No vario nada en cuanto al dibujo, salvo que el almeriense se colocó en la derecha, Luis Suárez arriba y en la derecha Machís, que poco después sufrió problemas físicos y tuvo que ser reemplazado por Kenedy.No agotó Diego Martínez las sustituciones, ya que en la tercera ventana de cambios sólo hizo dos, que fueron las entradas de Yan Eteki y Jorge Molina por Luis Milla y por un fundido Luis Suárez.

El veterano atacante ocupó el papel de ‘nueve’ y Yan Eteki pasó a reforzar la medular, a ser uno más para frenar a un Fekir que terminó desesperado, formando doble pivote con Gonalons en el 1-4-3-2-1 con el que acabó el choque el Granada.Tanto Antonio Puertas como Kenedy entendieron que tenían que progresar cada vez que pudieran por sus bandas pero que sus ayudas atrás, siguiendo a los laterales rivales, eran claves para el perfecto funcionamiento defensivo del equipo, y lo hicieron de una manera óptima.

El Betis acabó mostrando sobre el campo la misma impotencia que el Elche una semana antes. Y el miércoles, el Real Madrid.