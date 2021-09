Robert: "La imagen del Granada CF ante el Betis será infinitamente mejor que contra el Rayo"

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, demostró este sábado en la rueda de prensa previa del partido del lunes contra el Betis que lo sucedido en la última jornada contra el Rayo Vallecano, derrota por 4-0 y con pésima imagen del equipo, ha dolido en el vestuario y que no están dispuestos a que se repita.

“El parón se ha hecho largo porque tenemos muchas ganas de volver a jugar y de demostrar que lo ocurrido en Vallecas fue algo muy puntual que esperamos no se vuelva a repetir. La moral está muy alta”, explicó.

“El Betis tiene la desgracia de que va a ser el primer equipo que nos vamos a encontrar después del 4-0, y eso no le va a ayudar”, añadió el técnico del Granada, insistiendo en que todos son “conscientes” de que ante el Rayo Vallecano no hicieron bien su trabajo y de que decepcionaron a la gente.

Robert Moreno comentó que el parón se ha hecho largo pero corto a la vez porque le han “faltado días” para “seguir afianzando conceptos y hacer análisis”, reconociendo que a veces hay que “tomar decisiones y reconducir un plan” porque “aparecen situaciones nuevas que te hace guiar el barco en otra situación para que no se repita lo sucedido”.

No obstante, aclaró que han sido dos semanas “muy positivas” y “muy buenas de trabajo”, por lo que está “muy contento y muy satisfecho”, mostrándose seguro que el lunes ante el Betis van a ofrecer “una imagen infinitamente mejor” que frente al Rayo.

El técnico cree que con sólo tres jornadas disputadas “no es justo valorar a los equipos por los puntos que tienen” ya que hay “circunstancias atípicas y calendarios” que condicionan esas puntuaciones.

De hecho, recordó que el Betis ya ha jugado “contra el Real Madrid” y que pudo “haber remontado en Mallorca y contra el Cádiz”.

El rival

Moreno resaltó que el Betis es “un equipo de altísimo nivel” que va a llegar al Nuevo Los Cármenes “con muchas ganas de sumar tres puntos” porque cree que puede “modificar un poco su planificación al jugar el jueves” partido de la Liga Europa.

Sobre el entrenador bético, el chileno Manuel Pellegrini, comentó que lo que más valora de él es que “deja marca” en los conjuntos por los que pasa, que son equipos que intentan “dar buen trato al balón, asociarse y que presionan”.

Moreno aseveró que tener la posesión de balón “no es un objetivo sino que es un medio” y que objetivo con el Granada ante el Betis es que nos les hagan ocasiones y “hacer muchas”, tratando de “aprovechar sus puntos débiles” para “hacerles daño”.

El técnico confirmó que tiene a todos los miembros de su plantilla “disponibles para jugar”, incluido un Luis Abram que ya entrenó este sábado, aunque hay algunos jugadores que poseen el “ritmo de partidos” que es algo que “se coge jugando partidos”.

Sobre el portero del Betis Rui Silva cree que la afición del Granada le va a recibir “muy bien, como cuando Bacca fue a Villarreal”, porque “hay que acordarse de todo lo bueno que ha dado al Granada”.

En torno al meta local Luis Maximiano, comentó que es “un buen portero” incidiendo en que lo ve como “un portero de futuro que reúne las condiciones que se espera para un portero de alto nivel” concluyendo que “Aarón tiene muy buena competencia” y que tendrá “el problema de elegir” entre uno u otro.

Jugar en lunes

El técnico del Granada, que disputará en lunes tres de sus cuatro próximos encuentros, resaltó que no le gusta “jugar los lunes” porque “los martes la gente trabaja” y que “tras el año y medio sin poder ir al fútbol, cuando pones un partido en lunes puede llegar a perjudicar”.

“Espero que a lo largo de la temporada quede equilibrado y compensado los lunes en los que juega cada uno”, agregó Moreno, quien cree que el Granada es “un equipo muy atractivo de los que no están en Europa”, concluyendo que “si nos ponen muchos lunes porque jugamos muy bien y ganamos muchos partidos, habrá que aceptarlo”.

Moreno confirmó que hasta el mismo día del partido le da vueltas al once titular porque “lo más justo es valorar a los futbolistas en cada entrenamiento” tanto por lo que observan “en directo” como por lo que luego revisan “en la grabación” de la sesión.

El entrenador del Granada también se refirió al hecho de que los jugadores lleguen al estadio los días de partidos en sus vehículos y no en el autobús del equipo: “Decisiones firmes en la vida no hay que tomar, pero no voy a concentrar a los jugadores y los jugadores tienen que estar dos horas antes en el campo. Que los aficionados los reciban en sus coches, los pueden animar igual”.

“El cariño de la gente tiene que venir en cualquier momento, creo que así el jugador descansa más y llega mejor, lo hacemos por el bien del equipo. No obstante, si percibo que ese empujón por llegar con el autocar nos va a hacer ganar, lo haré”, sentenció.

Tema Machís

El técnico confirmó en la rueda de prensa que Darwin Machís, que ha sonado en los últimos días para reforzar al América de México, se va a quedar en el equipo.

“El jugador me ha dicho que no se quiere ir de Granada, que está muy bien en Granada y que no hay más”, expuso el técnico rojiblanco en rueda de prensa, quien calificó como “situaciones que se dan” lo ocurrido en los últimos días.

Moreno ve a Machís “súper implicado y motivado desde el primer día”, pese a reconocer que “hasta ahora no ha ayudado al nivel” que todos desean.

“Le veo entrenar, la implicación que muestra, lo que hace y lo que transmite en los entrenamientos”, destacó el técnico.

“Va a seguir con nosotros, otra cosa es que aparezcan ofertas, que es normal y hay que aceptarlo, pero vamos a seguir contando con Machís en los próximos meses”, sentenció el entrenador del Granada.