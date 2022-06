Los dos buques insignia del Granada CF que pueden decir adiós

Dicen que algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Pues eso es lo que puede pasar a lo largo de este mercado de fichajes veraniego con la plantilla del Granada CF. Muchos jugadores aguardan una venta que sea beneficiosa para ambas partes, aunque hay otros que esperan la propuesta de la entidad para saber qué ocurre con su futuro.

Esta pasada semana ha sido clave para marcar el devenir del club en Segunda. El cese tanto del ex director deportivo Pep Boada como de la ex directora general Patricia Rodríguez, ha preparado la pista para el aterrizaje de la nueva estructura deportiva.

Sophia Yang compareció este jueves ante los medios de comunicación para dar a conocer las caras de los que serán los encargados de la parcela deportiva: Alfredo García Amado como director general y Nico Rodríguez Sánchez como director deportivo.

Ambos poseen una dilatada experiencia en situaciones como la del Granada, con equipos en Segunda que posteriormente acabaron en Primera, y viceversa.

El nuevo director deportivo ya se ha puesto manos a la obra para confeccionar la plantilla que tiene como obligación devolver esta temporada al Granada a la máxima categoría del fútbol español. Rodríguez ha de hacer frente a varios frentes abiertos que se ha encontrado en su llegada a las oficinas del Nuevo Los Cármenes en Pintor Manuel Maldonado.

La contratación de un entrenador, sea o no Karanka, no es lo único que se va a vigilar de cerca estos días por la prensa. Rodríguez deberá de lidiar con aquellos frentes abiertos como los futbolistas que no quieren seguir con contrato.

Sobre la mesa

No obstante, hay otros integrantes de la primera plantilla cuya situación tampoco es estable. Es el caso de jugadores como Ángel Montoro y Germán Sánchez. Ambos llegaron al Granada cuando este descendió en 2017 con bajas expectativas; y más tras ese primer año de vuelta en Segunda en el que pasaron por el banquillo entrenadores como José Luis Oltra, Pedro Morilla o Miguel Ángel Portugal.

Poca participación tuvieron ambos esa temporada, sobre todo el gaditano, que vio como Saunier y ‘Chico’ Flores le comieron la tostada a pesar de ofrecer el león de San Fernando un buen rendimiento cada vez que saltaba a la cancha.

Ahora, ninguno de los dos sabe qué pasará la próxima temporada. El propio Nico Rodríguez aseguró que se iba a hablar con todas las partes, si bien las sensaciones son distintas por las palabras del asturiano en rueda prensa.

Los dos formaron parte del mejor Granada CF de la historia, hasta el punto de ser indiscutibles en el esquema de Diego Martínez en Liga y Europa. Tras una mala temporada por las lesiones que han lastrado a Montoro y el rendimiento bajo lupa de Germán, su renovación no está nada clara. Más bien, parecen estar más fuera que dentro.

Ambos son buques insignia y centenarios en este equipo. De las piezas más importantes en el vestuario y el Granada no está como para perder a dos de sus caras visibles, y menos en Segunda división, donde el rendimiento tanto de Montoro como de Germán podría ser mejor que en Primera.