Paco López dice que al Granada CF le espera un Burgos que es “peligrosísimo”

El entrenador del Granada CF, Paco López, confirmó esté viernes en rueda de prensa que completará su convocatoria para el partido de este sábado en Burgos con el joven central del filial Miki Bosch y que tiene que analizar “muchas cosas” a la hora de “recomponer” su diezmada línea defensiva.

“Analizamos el plan, al rival, el campo… Como cuerpo técnico analizamos y decidimos lo que creemos es mejor para empezar y para hacer durante el partido. Tenemos jugadores polivalentes que dan la posibilidad de jugar con varias estructuras”, comentó el técnico al respecto.

Paco López indicó que Antonio Puertas como lateral “es una posibilidad” porque lo hizo “fenomenal” ante el Málaga cuando en los últimos minutos, y que “otra es jugar con tres centrales y dos carriles” o también ubicar “a Cabaco o Víctor Díaz de lateral”.

Sobre Torrente, dijo que está “contento con su rendimiento del otro día ante el Málaga” porque “no era fácil”.

“Confiamos mucho en él, en sus condiciones, y ha recuperado bastante bien. Valoraremos si es bueno que salga de inicio o no. Lleva mucho tiempo parado y no ha pasado mucho tiempo tras el partido, pero no ha dado muestras de que haya recuperado mal esta semana”, agregó sobre el central.

Paco López explicó que el Burgos “era el equipo revelación en la primera vuelta, pero ya es una realidad”, agregando que está “haciendo un temporadón” y que juega “con mucha confianza”.

“Llevan a la perfección a lo que quieren jugar. Es un equipo peligrosísimo, y más en su campo. Sabemos dónde vamos y contra qué equipo vamos a pelear. Es difícil neutralizar su juego ofensivo y difícil hacerle daño por su estructura”, agregó.

Paco López incidió en que el Burgos es “un equipo muy intenso que lleva mucho el partido al duelo y al centro lateral”, por lo que pidió a los suyos “igualar esa intensidad, tener cuidado y tratar de imponer” el “juego” rojiblanco.

“Nunca sabes cómo se pueden plantear el partido. El Burgos es un equipo que puede presionar alto o esperar en bloque medio-bajo, esperamos cualquier escenario. Si le dejas espacios corre bien a la espalda y si te repliegas te puede jugar directo con un portero que pone balones precisos y profundos”, finalizó sobre el rival.

Nombres propios

El entrenador del Granada destacó que tratan de “no mirar lo que puede pasar después del partido” y que sólo ponen el foco “en ganar, sea el rival que sea y esté clasificado como esté”.

“Todo lo demás nos lleva a marearnos. Quedan 39 puntos y vamos a por los 39. No hay más en la cabeza. Los de Burgos son tres puntos importantísimos, pero como los de la pasada jornada y los de la próxima”, concluyó.

Sobre la situación en la clasificación, explicó que “los equipos de arriba non ceden puntos. Hay igualdad que las dinámicas cambian y no sabemos lo que puede pasar de aquí al final”, hablando también del juego ofensivo de su equipo.

“La fluidez no depende de los medios centros, interviene todo el mundo. Ahora lo tengo complicado para bien para elegir. Sergio Ruiz dio un muy buen rendimiento ante el Málaga. Se trata de generar competencia, de que estén todos enchufados y de elegir al que creemos mejor para cada partido”, expuso.

Sobre Melendo, dijo que “su rendimiento partiendo desde banda derecha ha sido altísimo” reconociendo que “los rivales tienen su información y le tenemos que dar una vuelta para favorecer a Melendo”.

“Para que le lleguen balones también necesitamos que los otros sean capaces de llevarle la pelota. Se trata de algo colectivo. Todo el mundo tiene picos y estados de forma. Melendo es un jugador con talento y hay que cuidarlo”, admitió.