Diego Martínez: "No es tu día y ya está"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, comentó tras el encuentro en la habitual rueda de prensa telemática que no entraron bien al choque ante el Cádiz, que fue “incómodo” y en el que estuvieron “imprecisos”.

Además, agregó que el Cádiz es un rival “complicado” y “más aún” si no aprovechas las ocasiones que tienes a tu favor, como la que hubo de Nehuén” y los amarillos “se ponen por delante”.

“No hubo continuidad, no ha sido un buen día, tendremos que analizarlo todo e intentaremos mejorar y corregir las muchas cosas que dependen de nosotros”, añadió el preparador gallego, quien como es habitual en él no quiso enjuiciar el arbitraje del controvertido, un día más, Isidro Díaz de Mera.

“Faltó precisión, cometimos muchos errores no forzados y no le dimos continuidad al juego. Además, se lesiona Kenedy, nos quedamos con diez y en la segunda parte hubo muchas interrupciones. No es tu día y ya está, estamos jodidos, pero hay que asumirlo con naturalidad”, concluyó.

“Estamos con la frustración de la derrota, pero ni el jueves éramos buenísimos ni hoy somos malísimos”, sentenció el técnico, quien pidió “armonía y equilibrio dentro de los análisis” de la derrota.

Lesión de Kenedy

Diego Martínez reconoció que sus jugadores están “extenuados física y mentalmente” aunque aseveró que tienen que sentirse “muy orgullosos” de ellos por “todo lo que han dado tanto y siguen dando” por lo que los apoya y está con ellos “ahora más que nunca”.

De hecho, recordó los “45 puntos” que han sumado “estos jugadores y este equipo, que cayó en cuartos de final de la Copa ante el campeón y en cuartos de final de la Liga Europa frente al United.

Diego confirmó que la lesión que sufrió Kenedy fue de tipo muscular y que queda pendiente de pruebas en los próximos días.