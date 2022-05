Cara o cruz para el Granada CF ante el Celta en el estreno de Karanka en el Nuevo Los Cármenes

El martes se celebra el Día de la Cruz en Granada, aunque antes, en concreto este mismo domingo, es el Día Internacional de los Trabajadores, que el Granada CF quiere festejar logrando una victoria ante el Celta en un Nuevo Los Cármenes que lo que realmente quiere es que sea el Día de Karanka.

El nuevo preparador rojiblanco, tercero que tiene el equipo esta campaña tras Robert Moreno y Rubén Torrecilla, se estrena ante su público después de debutar con un meritorio empate hace diez días en el feudo del Atlético de Madrid (0-0).

Lo de hoy no es una final, porque después quedarán cuatro jornadas, doce puntos en juego, y el Granada podrá salvarse aunque no gane al Celta o bajar pese a vencer a los gallegos. Sí que es un cara o cruz para seguir o no en descenso.

Tras el empate del Cádiz en el feudo del Sevilla (1-1), un triunfo metería al Granada en zona de permanencia ya que superaría a un equipo amarillo que ahora le saca dos puntos en la tabla, mientras que todo lo que no sea ganar lo mantendrá tercero por la cola, en la zona roja, en vísperas de otro choque clave en la siguiente jornada en el campo del Real Mallorca.

Todo rojiblanco de bien asistirá hoy al coliseo del Zaidín convencido de la victoria, esa que el Granada aún no ha sumado en 2022 como local, ya que no vence ante su afición desde que lo hiciera a finales de diciembre de 2021 ante el Atlético de Madrid.

Hay un dato aún peor, que indica que el equipo sólo ha ganado un partido en las quince últimas jornadas. Si se quiere salvar, la reacción tiene que llegar ya y el Celta parece un rival propicio para conseguirlo, principalmente porque apenas se juega nada en el choque.

Los gallegos ya están virtualmente salvados con los 39 puntos que acumulan, pero persiguen una victoria que les dé una permanencia una campaña más en LaLiga Santander que sería matemática si la logran este domingo.

Novedades

Karanka quiere hacer buenos con tres puntos hoy el empate ante el Atlético en un choque en que el equipo destacó por su trabajo defensivo, que el preparador vasco pretende que sea la base de la permanencia rojiblanca.

No obstante, el preparador tendrá que hacer encaje de bolillos para formar una zaga de garantías ante las bajas por acumulación de tarjetas de los defensas Víctor Díaz, Joaquín Marín ‘Quini’ y el portugués Domingos Duarte.

Los tres se unen a Carlos Neva y Raúl Torrente, que como Rubén Rochina están lesionados para lo que queda de temporada.

Son fijos en la zaga de hoy Germán, que vuelve tras no estar ante el Atlético por sanción, y Escudero, dueño del lateral zurdo tras la lesión de Neva.

En principio, un jugador del filial, que será Pepe Sánchez o Sergio Barcia será el otro central, mientras que en el lateral diestro estará el polivalente Antonio Puertas, jugador que suele actuar más adelantado.

Karanka, un tipo normal que parece buscar siempre la coherencia y la lógica, podría plantear otras alternativas para paliar los muchos problemas en forma de efectivos en la zaga, aunque lo planteado es lo esperado.

Vuelven a estar disponibles tras superar lesiones el delantero Jorge Molina, el extremo Alberto Soro y el lateral colombiano Santiago Arias, aunque sólo el primero tiene opciones de estar en el once inicial.

Arias es lateral diestro pero lleva más de cuatro meses sin jugar por lesión, mientras que Alberto Soro fue usado por Torrecilla como lateral zurdo en momentos puntuales, aunque tampoco parece apuntar hoy al once estando Escudero.

También están disponibles el citado Antonio Puertas y el extremo venezolano Darwin Machís tras acabar ambos con problemas físicos el anterior partido.

La presumible entrada de Jorge Molina podría hacer caer a la banda a Luis Suárez, mientras que en la medular parecen fijos Petrovic y Luis Milla, con Álex Collado en la media punta y Montoro como refuerzo de lujo en el banco.

El rival

Enfrente estará el Celta, que llega a Granada con la intención de sumar un triunfo que le permita cerrar definitivamente su permanencia en LaLiga, aunque los 39 que acumula ya en la tabla la garantizan la salvación virtual.

Está el cuadro gallego inmerso ya de lleno en la planificación de su próximo proyecto, el primero de la era Luis Campos como director deportivo, pero este domingo quiere lavar en el Nuevo Los Cármenes la preocupante imagen que ofreció en su último partido contra el Getafe (0-2).

El choque es de máxima urgencia para el equipo granadino y con esa ansiedad espera jugar un Celta que ha puntuado en sus últimas seis visitas a Los Cármenes, donde no pierde desde hace una década.

Son baja el atacante Solari y el defensa colombiano, y ex jugador del Granada, Jeison Murillo, ya que ambos cumplirán ciclo de tarjetas amarillas. Se unen al lesionado Hugo Mallo, ausente para todo lo que queda de curso.

El entrenador del Celta, el argentino Eduardo Coudet, dará continuidad al once que viene jugando últimamente, con Fran Beltrán como pivote defensivo y Franco Cervi y Brais Méndez junto a Denis Suárez en la línea de tres volantes que se sitúa por detrás de la dupla atacante que forman Santi Mina y el siempre temible Iago Aspas.