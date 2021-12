Un trámite peligroso para el Granada CF

El Granada CF afronta este jueves en Mancha Real ante el conjunto jienense que milita en la Segunda RFEF el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey, un choque de esos en los que tiene mucho que perder y poco que ganar.

El torneo del ko está plagado de patinazos históricos. Se los pegaban los grandes hace unos años y son aún más usuales desde que se cambió el formato de la competición. Un mal día te manda para casa, encima, con la cara enrojecida.

No hay que irse a pasadas campañas para encontrar bombazos. Este mismo martes ya cayeron el Alavés y el Levante, dos conjuntos de LaLiga Santander, ante escuadras de una entidad mucho mayor.

Como es obvio, el principal objetivo del Granada desde la nueve de esta noche en el Estadio La Juventud es evitar una situación así. Tiene que pasar como sea a la siguiente eliminatoria de una Copa que en las dos últimas campañas le ha reportado unas alegrías enormes.

Si el equipo rojiblanco, como todo el mundo prevé y desea, supera al Mancha Real, habrá que fijarse después en si se cumplen o no los siguientes objetivos, como que no haya lesionados, que no tenga que jugar una prórroga o que no se carguen de minutos los jugadores más importantes del equipo.

Todo eso lo consiguió el cuadro dirigido por Robert Moreno en la primera ronda, en la que superó con solvencia al Laguna tinerfeño por un claro 0-7. Cierto es que los insulares eran un conjunto de una categoría regional y que el duelo se disputó en el Heliodoro Rodríguez, estadio del Tenerife.

Esta noche espera al Granada un Mancha Real ubicado en la cuarta categoría nacional, donde comparte grupo con el Recreativo, filial rojiblanco, y un escenario más pequeño, con la afición local encima presionando mucho y césped artificial.

Los nazaríes llegarán a tierras jienenses con un ojo puesto en LaLiga Santander. Tras empatar (1-1) el pasado lunes ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla, disputan este domingo un choque crucial del campeonato doméstico en el Nuevo Los Cármenes contra el Mallorca, por lo que el técnico usará de inicio en el duelo de Copa, como ante el Laguna, a jugadores menos habituales en liga.

Posible once

El meta Aarón Escandell estará bajo palos, se espera en los laterales a Arias y a Escudero, con Pepe y Luis Abram en el centro de la zaga. Yan Eteki, Isma Ruiz y Monchu parecen piezas fijas en la medular, igual que Bacca y Adri Butzke, este último autor de un triplete ante el Laguna, en la punta de lanza.

Faltarán al partido de Copa por lesión los centrales Víctor Díaz y el portugués Domingos Duarte, el extremo venezolano Darwin Machís y el media punta Rubén Rochina, lo que provoca que igual tenga que repetir en el once alguno de los futbolistas que fueron titulares en el once, teniendo muchas papeletas Alberto Soro para ser el elegido.

Varias decenas de aficionados del Granada se desplazarán hasta Mancha Real para presenciar en directo el choque de Copa de este jueves.

El Mancha Real afronta el partido con las importantes bajas por lesión del defensa Rafa Navarro, clave en el sistema y que se incorpora muy bien al ataque en las acciones de estrategia, y del delantero Juanca, lesionado en el partido de Liga con el Eldense de la pasada jornada, en el que marcó el gol de la victoria por 0-1.

Pedro Bolaños, técnico del equipo mancharrealeño, dijo esta miércoles que están ilusionados por “vivir un partido histórico para el club y Mancha Real” y anunció que saldrá con sus mejores jugadores como ya hizo ante el DUX Internacional, conjunto al que eliminó en la anterior ronda, porque viven “un sueño con la Copa del Rey” y es un “honor” enfrentarse al Granada.

El once de los locales estará plagado de jugadores con experiencia y recorrido en Segunda B, e incluso en categoría superior, caso de Lopito, Óscar Quesada o Urko Arroyo.

Además, en la plantilla del Mancha Real hay varios futbolistas granadinos que vivirán de forma especial el duelo ante los rojiblancos, caso, entre otros, de Rafilla, Pedro Corral o Migue Montes, este último ex jugador incluso de los rojiblancos.

El riojano Soto Grado arbitrará el partido más importante en la historia del Mancha Real, que meterá en su estadio a 3.000 personas gracias a que el aforo se ha duplicado con la instalación de gradas supletorias. Varias decenas de esos aficionados que presenciarán el choque en directseguidores del Granada.