Diego frente a su pasado

En el mundo del fútbol, tan cambiante para unos entrenadores que suelen abarrotar su currículum con nombres de muchos clubes por los que pasan a lo largo de sus trayectorias, es muy habitual que un técnico se mida a un ex equipo, a un conjunto en el que ha militado.

Esto ocurrirá el viernes con Diego Martínez y el Sevilla, cuando el Granada se estrene como local en la temporada de su regreso a la elite enfrentando al preparador con uno de sus ex. Sin embargo, el club hispalense no es para el actual técnico rojiblanco un ex cualquiera.

“El Sevilla ha sido y siempre será especial para mí. Soy sevillista de adopción y lo seré siempre. Es un club al que estaré eternamente agradecido por la oportunidad de crecer en el fútbol profesional. La figura de Monchi emerge como clave en mi carrera, si estoy en Primera División tiene mucho que ver con su apuesta por mí”, reconoció Diego Martínez este miércoles en una entrevista en Diario de Sevilla.

El preparador no exagera. Monchi lo reclutó para el club hispalense cuando entrenaba en Tercera, en el Motril, y en la entidad de Nervión pasó por diferentes escalones, cada vez de más peso.

Trabajó en el departamento de tecnificación de la cantera, dirigió al Sevilla C, convirtió al juvenil blanco en el mejor de España, subió al Sevilla Atlético a Segunda y lo mantuvo de forma brillante, y trabajó junto a Unai Emery en el primer equipo, logrando la Europa League en 2014.

Todo eso ya forma parte del recuerdo, pero de un recuerdo que permanece unido de forma irremediable al crecimiento de Diego en los banquillos. Cuando dirigía a Osasuna, hace dos campañas, se enfrentó al Sevilla Atlético. Nunca se ha medido en partido oficial al primer equipo. Hasta este viernes con el Granada CF. Diego contra su pasado.

Ocho rojilancos más con pasado sevillista

Diego Martínez no es el único miembro del actual Granada con pasado sevillista. Son muchos más, hasta un total de ocho, los técnicos y jugadores de la plantilla rojiblanca que militaron en el club blanco en el pasado.

En el cuerpo técnico de Diego están Víctor Lafuente, que fue preparador físico con el propio entrenador en el Sevilla Atlético, y Juan Carlos Fernández. ‘El Pescao’, ahora entrenador de porteros en el Granada, fue primero guardameta y después ojeador del Sevilla.

En cuanto a jugadores, la lista incluye a seis: Víctor Díaz, Rodri, Bernardo, Yan Eteki, Martínez y Carlos Fernández. Los cuatro últimos llegaron a trabajar allí a las órdenes de Diego.

En el oponente hay dos jugadores con pasado rojiblanco: Pozo y Nolito, que dejaron un grato sabor de boca en Granada.