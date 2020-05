Los suplentes del Granada están a la cabeza en Europa en minutos de juego

Desde que llegó al Granada CF hace ya casi dos años suele insistir mucho Diego Martínez en sus comparecencias de prensa en lo importante que son para él los jugadores de banquillo. Cuando se le pregunta por un once inicial o por el planteamiento para un partido, la respuesta siempre incluye a los suplentes, a esos futbolistas que no van a ser titulares pero que, saliendo desde el banco, su trascendencia en el duelo puede ser, incluso, más grande que la de los once elegidos.

No todos en este mundo del fútbol acompañan palabras con actuaciones, hay muchos entrenadores que dicen una cosa pero piensan y hacen la contraria. Diego no. El técnico rojiblanco habla a menudo de la importancia de los suplentes y lo demuestra dándoles más oportunidades a los suyos que, prácticamente, ningún otro preparador de Europa.

Ahí está el dato revelado por el portal www.profootballbd.com, que en un detallado informe muestra cómo el Granada CF es esta temporada el segundo equipo de las cinco grandes ligas de Europa (inglesa, francesa, alemana, española e italiana), y el primero de toda LaLiga, en el que más minutos juegan los futbolistas que inician los encuentros como suplentes.

En concreto, en los 27 compromisos del campeonato doméstico disputados hasta el momento en que la pandemia del coronavirus lo paralizo todo los jugadores que han salido al campo desde el banquillo acumulan en el Granada 1974 minutos, más tiempo que ninguno de los otros 19 conjuntos de la competición española.

Esto quiere decir que los suplentes rojiblancos juegan en cada partido una media de 73,11 minutos en total entre los tres, lo que supone un promedio de más de 24 minutos por choque cada uno.

Cambios positivos

A la objetividad de los datos se puede añadir la subjetividad de lo que supone para el Granada la realización de sustituciones. Pocos dudan de que en la mayoría de los casos Diego Martínez atina con los cambios, de que el plantel nazarí cuenta a sus mandos con un entrenador que lee bastante bien lo que ocurre en el terreno de juego y que cuando mueve piezas lo hace de forma correcta y para beneficio del equipo.

De hecho, varias de las sustituciones realizadas a lo largo del presente campeonato, como también ocurría ya la pasada campaña, han ido acompañadas de un cambio de sistema. En otros casos en que lo planteado no ha ido nada bien, aunque sin llegar a las excentricidades de los cambios en el primer tiempo que hacía Paco Jémez, el entrenador del Granada ha optado por realizar dos sustituciones a la vez en el descanso o con pocos minutos de la segunda parte disputada.

De los 98 equipos de las cinco grandes ligas de Europa, el único en el que los jugadores de banquillo acumulan esta campaña más tiempo en el campo que los del Granada es el Dijon francés, con un total de 2004 minutos.

Sin embargo, el cuadro galo ha disputado un partido más de liga (28 por los 27 de los nuestros), por lo que la media se queda en 71,57 minutos entre los tres jugadores que entran al campo una vez iniciado el choque y es inferior a la de los suplentes del Granada.

Sólo superado por la Juventus

La única media que es superior en el viejo continente es la de la Juventus italiana. Sus suplentes acumulan 1940 minutos, menos que los del Granada, mas en el Calcio se ha celebrado hasta ahora una jornada menos (26), por lo que los futbolistas de banquillo de los turineses se van por encima de los 74 minutos entre los tres de promedio por encuentro.

En Europa sólo la Juventus supera al Granada en este aspecto (el primero en Alemania en el Paderborn y en Inglaterra el Everton, ambos alejados de las cifras de los suplentes rojiblancos) pero en España no lo hace nadie.

Aparece en el sexto puesto de la tabla que incluye a los 98 conjuntos de las cinco grandes ligas continentales el Sevilla, con un total de 1849 minutos de juego acumulados hasta ahora por sus suplentes.

Entre los 22 primeros por número total de minutos de los futbolistas que actúan saliendo desde el banquillo hay otras cuatro escuadras de LaLiga: Real Mallorca (1816), Leganés (1764), Atlético de Madrid (1758) y Getafe (1709).

Casi todos suplentes alguna vez

Un rápido vistazo a lo ocurrido hasta ahora en los 27 partidos del Granada en el campeonato doméstico sirve para comprobar que Diego no se casa con nadie, que hay pocos exentos de participar en esas sustituciones.

El preparador rojiblanco ha utilizado hasta ahora a 25 jugadores diferentes en los 27 partidos disputados en Liga. Veinte de ellos han dispuesto al menos una vez de minutos entrando al terreno de juego desde el banquillo. Es decir, todos menos Rui Silva, Aarón, Víctor Díaz, Domingos y Koybasi, los cinco que siempre que han jugado lo han hecho como titulares.

Los que más veces han sido usados como revulsivo desde la banda son Machís (trece ocasiones) Carlos Fernández (diez), Azeez (ocho) Vadillo y Antonio Puertas (ocho veces cada uno de ellos).

El camino contrario también lo han recorrido casi todos. 24 futbolistas han sido titulares en una o más oportunidades en Liga a lo largo del curso (todos los que han jugado menos Álex Martínez) y hasta veinte de ellos han dejado el campo en alguna ocasión para que entrara un compañero.

Sólo cuatro no han sido cambiados nunca

Los dos porteros, Rui Silva y Aarón, junto a dos de los refuerzos llegados en el mercado invernal, Foulquier y Vallejo, son los únicos que hasta ahora nunca han sido cambiados.

Los que han sido sustituidos más veces son Vadillo (doce ocasiones), Soldado (diez), Machís (ocho), Yan Eteki (siete) y Fede Vico (seis, que son todos los partidos en que actuó de inicio el cordobés, por lo que no ha completado ninguno).

Hay cuatro jugadores más que han entrado esta campaña en alguna convocatoria para partidos de Liga pero que no han tenido la misma suerte de sus compañeros, ya que aún no se han estrenado en el campeonato. Son Antoñín, el último refuerzo de la primera plantilla, y los futbolistas del filial Mario, Pepe y Unai.