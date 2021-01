El día de tomar Ipurua

Ipurua es uno de los pocos campos que se le resisten al Granada a lo largo de su historia en la máxima categoría, aunque los escasos años que los vascos acumulan en la elite hacen que esta estadística no sea muy gravosa.

El Eibar es uno de los escasos equipos que no han caído ante el Granada de Diego, ya que la pasada campaña se impuso en los dos enfrentamientos entre ambos conjuntos.

Con el objetivo de voltear ambos datos, de poner una pica en Ipurua y de que el cuadro de Mendilibar deje de ser una bestia negra, visita este domingo el Granada territorio armero. Ya hizo añicos el pasado miércoles el gafe del Valencia, al que hacía 45 años que no ganaba en el campeonato doméstico.

Ahora tratará de hacer lo mismo con el Eibar para, de paso, comenzar el 2021 como acabó el pasado año, con una victoria que le permita ampliar su ventaja sobre la zona baja de la clasificación, meter más renta sobre un rival directo al que actualmente saca ocho puntos y seguir asentado entre los siete primeros de la tabla.

Llega el Granada al choque en un buen momento, ya que ha ganado entre LaLiga Santander y la Copa del Rey cuatro de los cinco últimos partidos que ha jugado, el más reciente el pasado miércoles con remontada incluida ante el Valencia (2-1). Hizo lo propio ante el Elche, el San Juan y el Betis, mientras que sólo cayó en Valdebebas frente al Real Madrid.

Diego Martínez, como ha sido tónica habitual desde que comenzó la temporada, tiene bajas importantes para el encuentro. A los lesionados Montoro y Neyder Lozano se unió la pasada semana Luis Milla, aislado en su domicilio con coronavirus, y para esta cita se suman dos defensas titulares que están sancionados: Foulquier por acumulación de amarillas y Domingos Duarte al ser expulsado ante el Valencia.

Altas y bajas

Víctor Díaz y Fede Vico son las principales novedades en una lista de 22 jugadores que se desplazó este sábado a Eibar, en la que entró el canterano Aranda. Machís se quedó al final fuera pese a entrenar ya con el grupo.

En el horizonte más cercano tras Ipurua, el partido del miércoles de Copa frente a la Cultural Leonesa, lo que puede provocar que Diego repita con la mayoría de jugadores que usó de inicio frente al Valencia y deje las rotaciones para el Reino de León.

No obstante, no sería de extrañar que hombres como Yan Eteki o Jorge Molina pudieran tener su oportunidad desde el principio para refrescar también, en buena medida, el once inicial.

Casi todo dependerá de la fatiga que acumulen los más habituales y de si Diego mantiene de principio el dibujo de dos delanteros usado ante el Valencia o apuesta por otra de las varias alternativas manejadas durante los partidos, como una zaga de tres centrales y dos carrileros, volver al trivote en la medular o la incorporación de un media punta.

En lo que parece no haber dudas es en el hecho de que Quini y Vallejo ocuparán en el once inicial los sitios de Foulquier y de Domingos Duarte en un escenario que por sus medidas y características, y ante un oponente que su intensa presión y forma de jugar, condiciona bastante el desempeño de sus oponentes.

El rival

El 2021 ha traído buenas noticias para el Eibar, que recupera a los tres jugadores lesionados que no pudieron disputar el partido jugado el pasado martes en el Camp Nou, Anaitz Arbilla y Kevin Rodrigues y Bryan Gil, con los que confía en ganar por primera vez en Ipurua esta campaña.

Su presencia y la moral alta tras el punto logrado en Barcelona son las principales bazas del Eibar para lograr por fin su primera victoria en casa. La única baja que lamenta el entrenador José Luis Mendilibar es la del lesionado Cote.

Nada que ver con los últimos partidos en los que el entrenador de Zaldibar ha tenido que hacer un auténtico encaje de bolillos, especialmente en la defensa, para suplir a jugadores de la importancia de su central Paulo Oliveira y en el anterior choque a su futbolista de referencia, el gaditano Bryan Gil, que es la estrella del ataque armero y que está brillando considerablemente en todas sus actuaciones.

Su concurso ante el Granada es la mejor noticia de un Eibar que sólo piensa en ganar. Pitará Mateu Lahoz.