Normalidad en el último entrenamiento de la semana del Granada CF

El hecho de que no haya jornada de LaLiga Santander este fin de semana ha permitido al técnico Robert Moreno dar tanto el sábado como el domingo de descanso a sus jugadores.

La plantilla rojiblanca empezó el asueto tras completar este viernes por la mañana en la ciudad deportiva el cuarto y último entrenamiento de una semana que ha sido atípica.

El hecho de no haber partido este fin de semana ha permitido al cuerpo técnico incidir en otros aspectos que no tienen que ver cien por cien con el siguiente partido y, también, que los jugadores que no se encuentran en plenitud de condiciones físicas puedan tener más tiempo para recuperarse.

En esta última tesitura se encuentran los dos últimos fichajes del equipo, los laterales Santiago Arias y Sergio Escudero.

Ambos continúan con su puesta a punto particular con el objetivo de poder integrarse del todo en el trabajo grupal lo antes posible.

Lo que viene

El objetivo es que tanto el colombiano como el ex del Sevilla puedan trabajar de principio a fin al mismo ritmo que sus compañeros la próxima semana, que será cuando el equipo ya centre del todo sus miras en el partido de la siguiente jornada contra el Betis.

Tampoco trabaja con el grupo aún, aunque se espera lo haga lo antes posible, el venezolano Darwin Machís, que se recupera de la lesión muscular que le impidió jugar ante el Rayo.

Además, Domingos Duarte y Luis Abram siguen con sus selecciones. El peruano no jugó en el empate de los peruanos (1-1) ante Uruguay.