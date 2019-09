España descubre lo que aquí ya sabíamos

Dijo Lucas Alcaraz el viernes en Radio Marca Granada que no le gustaría estar en el pellejo del Barcelona. El míster, último entrenador hasta este sábado que había superado al equipo culé dirigiendo a los rojiblancos, sabía bien de lo que hablaba.

Conoce lo que es este Granada CF, sabe bien cómo empuja el Nuevo Los Cármenes cuando es día grande y era consciente de las dudas de los de Valverde lejos del abrigo del Camp Nou.

Por eso seguro que no le sorprendió el 2-0 final, como sí le ocurrió a casi todo el que no sigue con asiduidad a la escuadra dirigida por Diego Martínez. No hay nada mejor para darse a conocer a nivel nacional que hacer hincar la rodilla a un grande.

La victoria ante el Barcelona ha servido, entre otras muchas cosas, para que España descubra lo que aquí ya sabíamos: que este Granada es un recién ascendido que va a dar mucha guerra en Primera, que es capaz de plantar cara, tutear y hasta superar a cualquier conjunto, que es un grupo de jugadores y técnicos que, pase ya lo que pase en el futuro, va a quedar para siempre en la memoria de todo buen aficionado al fútbol, que es una auténtica máquina de competir.

Pierde uno o gana otro

Se quejaba, con razón, más de un aficionado rojiblanco el día después de la machada que la noticia a nivel nacional no era la victoria del Granada sino la derrota del Barcelona.

Es evidente que las crónicas siempre se centran más en el fallo del gigante que en el acierto del pequeño, pero con un corazón grande como se encargó de recordar Yangel Herrera durante la semana, mas los elogios al espectacular partido del Granada también han llegado.

“Qué meneo”, tituló el Marca, el periódico más vendido en España, quien en su crónica apuntaba que “sorprendente 2-0 para los que no hayan visto el partido, pero sólo para ellos.

Este Granada tiene mucho juego, una gran defensa, y, sobre todo, gol. Mucho gol”. En el AS se podía leer que “el Granada maltrató al Barcelona” y que “el desastre barcelonista fue inversamente proporcional al enorme partido de los de Diego Martínez, que superaron a las estrellas blaugrana de cabo a rabo”.

El equipo nazarí estuvo “fabuloso en todas las facetas” y llevó a cabo una “exultante presión” que fue “ordenada, efectiva y dura”, indica El Mundo, mientras que en El País se pudo leer que el Granada es “un equipo que tiene mucho carácter, de pierna fuerte, fútbol físico e intimidador, más intenso y revolucionado que el pusilánime Barcelona” y que el choque se jugó tal y “como quería el Granada, excelente en la estrategia, puñetero en sus entradas en la cancha contraria” y que “se exhibió” tras el 2-0.

En portada

No quedan tan lejos aquellos años en el pozo de Tercera o en el desierto de Segunda B. Por eso es gratificante verte un domingo como noticia más destacada en la portada de decenas de periódicos, entre ellos todos los deportivos nacionales; abriendo secciones de deportes en radios y televisiones, mostrando a toda España lo que es y de lo que es capaz este Granada.

No todos los días se le gana al Barcelona y no todos los días se está, aunque sea por unas horas, como líder de Primera. Estaba claro, la información principal no podía ser otra porque este Granada está haciendo historia.

El mejor inicio

Y es que la victoria del Granada ante el Barcelona (2-0) ha permitido al equipo firmar el mejor inicio liguero de su historia en Primera División.

En sus veintitrés temporadas anteriores en la máxima categoría, el Granada nunca había sido capaz de comenzar la competición con tres triunfos, un empate y una derrota, como ha hecho ahora.

Además, la racha sigue abierta y vive ahora el equipo su mejor momento con tres triunfos seguidos y los tres sin recibir ningún gol.

Continuidad

Aumenta el mérito de lo que están logrando los granadinistas este curso cuando se comprueba que la base del equipo es la que triunfó la pasada campaña en Segunda, con el conjunto agarrado a los mismos valores y a las mismas señas de identidad del pasado.

Nueve de los jugadores que fueron titulares ante el Barcelona, todos menos Soldado y Yangel Herrera, jugaron la temporada anterior en Segunda, y siete lo hacían en el Granada.

Otro dato reafirma que la continuidad es más importante que la experiencia. Salvo Soldado, que acumula 250 partidos en la máxima categoría, ninguno de los otros veintidós jugadores que forman la plantilla rojiblanca llega a los 50 encuentros disputados en Primera.

De los que fueron titulares en la machada ante el Barcelona, cinco futbolistas se estrenan esta campaña en LaLiga Santander.

Nombres propios

Entre ellos Carlos Neva, que debutó este sábado en Primera tras haber jugado sólo un partido en Segunda; y tanto Germán como Antonio Puertas, jugadores que apenas contaban hace un par de campañas en Segunda con Oltra y que ahora son claves para Diego Martínez y rinden, como todos sus compañeros, a un nivel espectacular.