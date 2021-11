Robert pide "un partido perfecto" para lograr un buen resultado ante el Espanyol

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, habló este viernes en rueda de prensa de la dificultad del choque de este sábado ante el Espanyol, un conjunto que cree que está para objetivos superiores a los del cuadro rojiblanco, no puso como excusa las bajas que tiene su equipo y repasó la actualidad de una enfermería en torno a la que se mostró optimista.

Pese a vivir el mejor momento de la temporada, al ganar al Levante (0-3) y acumular cuatro jornadas sin perder, Robert Moreno apeló ante los periodistas a la “obligación mantener la calma cuando las cosas van mal y cuando van bien”, por lo que su discurso es “similar al de antes de jugar ante el Sevilla”.

“Hemos ganado dos partidos, no hemos hecho nada. Visualmente es más bonito verte lejos del descenso en la clasificación, pero la distancia de puntos es mínima. Queda seguir trabajando y sumar todos los puntos posibles para estar salvados lo antes posible”, añadió.

Moreno cree que su plantel tiene que hacer “un partido perfecto para lo que es el Granada” si quiere superar este sábado al Espanyol, al que definió como “un equipo sólido que cuenta con jugadores de talento”.

“El Espanyol está para luchar por cosas superiores a las nuestras. Vicente (Moreno) ha hecho un trabajo excelente. El Espanyol solo ha perdido en casa contra el Atlético de Madrid y le ganó al Real Madrid, es un partido de dificultad máxima”, agregó.

“Iremos y pelearemos porque jugar contra el Granada no es fácil. Como he dicho otras veces, nadie nos ha ganado sobrado salvo el Rayo Vallecano”, apuntó Moreno, quien no quiso poner como excusas las bajas que tiene su equipo.

“Cuando pase el tiempo nadie se acordará de si había más o menos jugadores para un partido, sólo cuenta ganar”, sentenció Moreno, quien incidió en que “no hay problemas” por las ausencias en la medular porque en su plantilla tiene “jugadores polivalentes y experimentados”.

Robert no cree que el partido tenga nada que ver con el disputado por ambos equipos en pretemporada, que acabó 1-1, porque “desde entonces ha cambiado todo”.

“Ellos siguen siendo muy parecidos a lo que vimos porque venían de la pasada temporada, mientras que nosotros hemos evolucionado algo, no creo que se parezca en nada el partido de este sábado”, concluyó.

El técnico del Granada reconoció que cuando era seleccionador español seguía y valoró la presencia en el combinado nacional de Raúl de Tomas, un jugador españolista “de alto nivel”, pero no opinó sobre si ahora debe ir o no a la selección.

En relación al ex jugador del Granada y también españolista Yangel Herrera, aseveró que el pasado verano hablo con él “un par de veces” para intentar traerlo de vuelto al club, deseándole lo mejor, pero que no esté afortunado si juega este sábado.

Repaso a los lesionados

El técnico rojiblanco dijo que el Espanyol, club del que fue socio una temporada, “siempre” le ha “caído bien”, e incidió en que afrontan el partido con “ganas de ganar”, pero restando trascendencia al hecho de regresar a Barcelona más allá de reencontrarse con familiares y amigos.

Moreno confirmó que Rubén Rochina está disponible para el partido y que esta semana ha faltado a algún entrenamiento por ser “cautos” tras el “esfuerzo físico enorme” que hizo ante el Levante, pero que este viernes trabajará con normalidad, e hizo un repaso en torno a los lesionados del equipo y su posible reaparición.

“Todos siguen su curso. Max (Gonalons) vamos a ver si está para el Real Madrid y Eteki también en breve. Con Isma (Ruiz) se está reduciendo la previsión inicial. A ver si con Luis Milla también hace milagros el cuerpo técnico. Domingos (Duarte) está en el punto de acabar de ver las sensaciones del jugador, después de Madrid y Bilbao en teoría estará con el grupo y a esperar que él se encuentre cómodo y sin molestias. Milla, depende de la evolución de su rodilla, pero esperamos tenerlo lo antes posible”, reflexionó.

Sobre el sistema 1-4-4-2 empleado en las últimas semanas reconoció que con él han logrado “mejores resultados” y que “tanto jugadores como cuerpo técnico” han encontrado “el punto” para “sacar el máximo rendimiento”, aclarando que “cuando llegas a un equipo nuevo necesitas un proceso de adaptación”.

Robert no cree que el equipo está “más cómodo fuera de casa” porque “compite en todas partes” y lo hacen “igual de bien fuera que en casa”, agregando que si le dan a elegir siempre prefiere “jugar en casa”.