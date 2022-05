Víctor Díaz, capitán del Granada CF, pide “tranquilidad” porque “la ansiedad no aporta nada bueno”

El capitán del Granada CF, Víctor Díaz, compareció este miércoles en rueda de prensa para lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza al granadinismo de cara al partido del domingo ante el Espanyol, último de la temporada y en el que los rojiblancos se juegan la permanencia en LaLiga Santander.

“Estamos con ganas de que llegue ya el partido, la semana se hace larga, pero viene bien para trabajar todos los aspectos. Todos queremos que llegue, pero vamos a dar tiempo al tiempo y estar preparados para cuando se juegue”, explicó ante los periodistas.

Víctor Díaz pidió a los suyos “aprovechar cada día de la semana” para “hidratarse, comer y dormir bien” porque el domingo les espera “un partido de mucha exigencia” en el que hará “calor”.

“Es una semana como todas, nosotros siempre afrontamos cada partido de la misma manera y le damos la misma importancia”, comentó este miércoles en rueda de prensa Víctor Díaz, quien trató de ver el lado positivo de tener que esperar hasta el domingo a las ocho de la tarde para disputar la jornada final.

Sobre las claves del partido para superar al Espanyol, indicó que “tenemos que hacer lo que estamos haciendo últimamente. Estoy tranquilo porque el equipo está compitiendo bien y está entrando bien a los partidos. Sabemos de la importancia del partido para club, ciudad y todo el mundo, pero hay que estar tranquilos”.

“Sabemos que tenemos el apoyo de la afición, que va a hacer recibimiento y que se han agotado las entradas. Tenemos que preparar el partido para afrontarlo de la mejor manera”, subrayó.

El capitán rojiblanco tiene claro que “la ansiedad no aporta nada bueno en estos casos” y se mostró “completamente confiado” en que lo van “a sacar adelante”, pese a que el Espanyol les plantará cara.

“Sabemos que el Espanyol va a venir a hacer su partido, todos los equipos se juegan su orgullo de terminar lo mejor posible”, declaró Víctor Díaz, quien espera que todo el mundo esté centrado sólo en lo que ocurra en el Nuevo Los Cármenes y no de otros partidos cuyos resultados marcarán la permanencia o no del Granada caso de que los andaluces no ganen.

Centrados en su partido

“Mirar a los demás partidos sería el primer error. Nos hemos ganado la oportunidad de depender de nosotros mismos y sabemos que se puede ganar en el minuto 1 o en el 95, tenemos que centrarnos en nosotros y estar focalizados al cien por cien en nosotros para no perder el foco de lo que tenemos enfrente”, aseveró.

“Tenemos que seguir siendo los mismos de las últimas jornadas, el equipo ha ganado en empaque y estamos más juntos”, reconoció el zaguero, quien también pidió “ser fríos, estar concentrados y tener fuerza mental”, agregando que deberán de “respetar los tiempos del partido y estar tranquilos y con la tensión justa” para no volverse “locos”.

En este sentido, destacó que en muchos de los anteriores partidos en casa tuvieron “ansiedad” y querían “agradar a la gente y terminar el partido en el minuto 5” pese a que “un partido dura 90 minutos y hay competir de principio a fin”.

“Esperemos que todo salga bien y no tengamos que sufrir, pero todo desde la tranquilidad. Estamos preparando el partido para afrontarlo de la mejor manera y las sensaciones son muy positivas desde que llego el entrenador (Aitor Karanka). Estamos centrados en ganar y dar una alegría a la afición”, finalizó el capitán rojiblanco.