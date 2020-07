Europa y muchos millones en juego para el Granada

Diego Martínez lo dice mucho en sus ruedas de prensa cuando le preguntan por la clave de este Granada CF, que sigue sorprendiendo por su buen hacer y sus resultados a propios y extraños.

Es evidente que no hay una sola, pero el preparador gallego suele destacar como la gran virtud de su equipo la creencia en lo que hace.

Analizando su trayectoria de los dos últimos años y, especialmente, lo que ha sucedido desde que comenzó 2020, la conclusión es que esta plantilla ya no es que crea por encima de sus posibilidades, es que cree por encima del escenario más optimista imaginado por cualquiera de sus aficionados.

Los elogios, con total merecimiento, siguen cayendo y ya no quedan casi palabras para definir lo que está logrando esta legendaria plantilla.La guinda, como en la Copa, se puede poner en casa el domingo ante el Athletic. Se repite el escenario y el rival a la hora de la suerte suprema, cuando toca coger la espada para rematar una faena, pase lo que pase ya, de dos orejas y rabo.

En marzo no hubo colofón porque el que pasó a la final fue el cuadro bilbaíno. Ahora la situación es diferente, ya que los vascos no se juegan nada, al estar sin posibilidades matemáticas de estar en Europa la próxima temporada, y el Granada no depende de sí mismo.

Además de ganar, para poder acabar el curso en puesto que le dé derecho a clasificarse por primera vez en su historia para competiciones continentales tiene que verse favorecido por lo que ocurra en otros campos.

Las cuentas

Las combinaciones no son demasiado engorrosas de comprender. ¿Factibles? Allá como mire cada uno el vaso que anda por la mitad. De hecho, es tanta la dependencia de lo que pase en los partidos que disputan los otros tres equipos implicados en la lucha (la Real Sociedad en el campo del Atlético de Madrid, el Getafe en La Nucía ante el Levante y el Valencia en el feudo del Sevilla) que puede ocurrir que el Granada gane mas no le valga para llegar a Europa pero que le dé para alcanzar el sueño con un empate.

La calculadora dice que el equipo rojiblanco tiene que superar al Athletic Club y que, además, se den, como mínimo, dos de los tres siguientes resultados: derrota de la Real Sociedad en el Wanda, que no gane el Valencia y que no gane el Getafe en el feudo del Levante.

Caso de que el Granada empate ante el Athletic también habría una opción. Ésta pasa porque el Getafe pierda, el Valencia no gane y, además, el Osasuna se imponga como local a un Mallorca ya descendido. El domingo a eso de las once de la noche acabará esta incertidumbre tan inesperada como bendita.

Mirando más a nivel de club, pensando en presupuestos, límites salariales y todos esos aspectos económicos que son tan importantes a la hora de configurar una plantilla y preparar un curso, lo del domingo también es muy importante para el Granada.

No sólo está en juego la histórica posibilidad de jugar en Europa, también un buen puñado de millones de euros, ya que a efectos de ingresos es muy diferente quedar en un puesto o en otro.

Lluvia de millones

La clasificación está ahora con la Real Sociedad con 55 puntos, el Getafe con 54, el Valencia y el Granada 53, y tanto el Athletic Club como el Osasuna con 51 puntos, con estos dos últimos ya no sin opciones matemáticas de alcanzar la séptima plaza, última para jugar en Europa.El equipo rojiblanco puede acabar la temporada, en el mejor de los casos, sexto pero también puede hacerlo, en el peor de los escenarios, en la undécima posición. Y eso significa ingresar de cara al próximo curso por parte de Liga una cantidad de dinero muy diferente.

El sexto recibiría, según un gráfico avanzado por Marca, 28 millones de euros, cantidad que sería de 20 millones para el séptimo y que bajaría de forma progresiva e importante conforme se van perdiendo plazas en la clasificación final: 14 millones el octavo, 12 el noveno, 11 el décimo y 10 el undécimo.

Es decir, el que va Europa se embolsa prácticamente el doble que el que no va, y recibe casi tres veces más el sexto que el undécimo. Lo dicho, el domingo en juego estarán Europa y también mucho millones de euros.

Más récords

El Granada de Diego Martínez no para de firmar récords, de alcanzar metas que nunca antes había logrado el equipo rojiblanco en la máxima categoría.

El triunfo logrado en el campo del Real Mallorca (1-2) le ha servido para establecer un nuevo récord de victorias en una misma temporada en Primera División con quince encuentros ganados.

La marca anterior de triunfos en la máxima categoría la consiguió el equipo nazarí en la temporada 1971-72, cuando llegó a los catorce encuentros vencidos.

Además, es la primera vez que el Granada gana seis partidos como visitante, que suma 25 goles marcados a domicilio en un mismo ejercicio y que enlaza siete partidos fuera sin perder. Sin palabras.