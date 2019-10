Fin a dos grandes rachas con la derrota del Bernabéu

Diego Martínez cumplió este sábado su partido número 50 como entrenador del Granada CF, cifra redonda que no pudo festejar con un buen resultado del equipo, ya que los rojiblancos perdieron por 4-2 ante el todopoderoso Real Madrid.

Han tenido que pasar medio centenar de encuentros para que el Granada de Diego Martínez sea derrotado por más de un gol de diferencia.

Es un dato espectacular que habla de la tremenda competitividad del equipo, de que más allá de que pierda, empate o gane, no ha habido ni un sólo choque desde la llegada del preparador vigués en que no haya dado la cara, en que no hayan honrado los jugadores la camiseta del club que defienden y les paga.

La anterior ocasión, hasta este sábado, en que el Granada perdió un partido por dos o más tantos de desventaja fue el 13 de mayo del pasado año, cuando en un encuentro correspondiente a la jornada 39 de la Segunda División de hace dos temporadas cedió por 2-0 en el estadio del Almería.

Un doblete de Juan Muñoz, que sigue jugando en el club de la vecina capital, tumbó entonces a un cuadro rojiblanco que estaba dirigido por Miguel Ángel Portugal y que con ese traspié se quedó ya sin opciones de disputar ese curso, el del retorno a Segunda tras el descenso desde Primera, la promoción para subir.

De los futbolistas que actuaron el sábado en el Santiago Bernabéu sólo Machís participó de inicio en ese partido ante los almerienses, ya que Javi Varas estaba por delante de Rui Silva en las preferencias del técnico y tanto Montoro como Víctor Díaz no tenían sitio en el once inicial.

En los casi diecisiete meses que han transcurrido desde entonces, el equipo granadino ha disputado 52 encuentros en los que ha sufrido diez derrotas, la última la de este sábado y las nueve anteriores por un solo gol de diferencia. La primera fue en esa misma temporada 2017/18, cuando en la penúltima jornada perdió después de Almería ante el Sporting (2-1).

El curso pasado el Granada cayó en siete encuentros, ante Deportivo (2-1), Alcorcón (1-0), Sporting (1-2), Osasuna (1-0), Deportivo (0-1), Numancia (1-2) y Sporting (1-0), cerrando las cuentas el tropiezo en la segunda jornada de la campaña actual frente al Sevilla (1-0).

Consecuencias

Perder ante el Real Madrid impidió al Granada alcanzar el liderato de LaLiga Santander, algo que hubiera ocurrido en caso de triunfo, y poner fin también a una trayectoria de casi medio año sin caer a domicilio, ya que la derrota de Gijón, la última de la pasada temporada, fue el pasado 12 de abril.

Ha disputado el Granada desde entonces ocho partidos, cuatro la pasada y cuatro en la actual, con un sensacional balance de cuatro triunfos y cuatro igualadas, siendo capaz de marcar en todos esos choques.

Venció en Lugo (1-2), en Albacete (0-1), en Barcelona al Espanyol (0-3) y en Balaídos al Celta (0-2), mientras que igualó en los campos de Oviedo (1-1), Mallorca (1-1), Villarreal (4-4) y Valladolid (1-1).

Dos sensacionales rachas positivas rotas en el Bernabéu, donde el Granada dio la cara pero reaccionó demasiado tarde.