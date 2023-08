Gerard Gumbau: "Uno está donde quiere estar, y la llamada con Paco López ha sido clave"

A pesar de que el fichaje se anunció hace unos días y ya se ha puesto a disposición de Paco López, el centrocampista catalán Gerard Gumbau ha sido presentado hoy como nuevo jugador rojiblanco de forma oficial ante los medios de comunicación, en una breve rueda de prensa en Los Cármenes.

El director deportivo del club, Nico Rodríguez, comenzaba la intervención añadiendo que se pone de manifiesto el motivo por el que está Gerard ha llegado al Granada, transmitió compromiso y orden desde el primer momento. Ha comentado que a pesar de tener diferentes propuestas incluso con condiciones económicas superiores, su intención de venir al club y trabajar con Paco López ha sido una pieza determinante para el centrocampista. Finalmente, le ha dado las gracias por la confianza y le ha deseado toda la suerte del mundo.

El protagonista del acto, Gumbau, comenzaba diciendo que "Uno está donde quiere, desde la primera llamada lo tenía claro, me guié por las sensaciones que me transmitió el míster cuando hablamos y con Paco nuestra filosofía y nuestra forma de entender el fútbol era parecida, y esa es una de las claves para estar aquí", finalizaba. También se mostraba muy feliz de estar en Granada con su familia y su gente y expectante o ansioso por poder completar una buena temporada y lograr los objetivos.

Al comenzar la ronda de preguntas, al jugador se le cuestionaba cual ha sido el factor determinante para venir a Granada, a lo que añadía que estando libre y en Primera División es normal tener varias opciones y propuestas de diferentes equipos, pero como añadía antes, una llamada con Paco le transmitió la confianza necesaria. Además, valoraba la estructura del club muy positivamente, así como otros factores, como el equipo médico, el cuerpo técnico y la Ciudad Deportiva.

También ha sido preguntado sobre su posición favorita y su desempeño en el campo, donde ha declarado: "Dentro de los sistemas del equipo me considero un jugador muy polivalente, me puedo adaptar a jugar de 6 o de 8, y también cuando se utilice el doble pivote en el centro del campo. Evidentemente, estoy a disposición de lo que necesite el míster y la posición que se necesite".

Sobre sus primeros días con el equipo y en la ciudad de la Alhambra, comentaba que siempre son muy agitados, solo pudo estar en la concentración de Montecastillo en Jerez durante dos días, y las sensaciones son de un grupo muy bueno y muy unido desde hace tiempo. Además, "no es nada fácil quedar campeones de Segunda División y les felicito a todos por lo que consiguieron el año pasado", finalizaba.

Al ser preguntado por la afición granadinista, comentaba que de ellos espera un estadio lleno y que eso es algo que sin duda les dará un plus. "Si no recuerdo mal no perdieron aquí en Los Cármenes en toda la temporada, y en Primera es muy importante hacerse fuerte en casa, para que se sientan orgullosos todos los aficionados".

Fichajes, cantera y abonos

También hubo tiempo para que los medios preguntaran al director deportivo sobre asuntos muy importantes y de actualidad en el equipo, como son los fichajes que siguen siendo necesarios, la campaña de abonados y el Recreativo Granada. Sobre los fichajes, Rodríguez ha comentado que "Nos gustaría que se hubiera acelerado este proceso, aunque sabiendo que tenemos una buena base de jugadores y el trabajo que han hecho desde que llegó Paco, esto es un punto y seguido. Nuestro fuerte es ese y cada hipotético fichaje tiene que estar consensuados con el cuerpo técnico. Esperemos en breve seguir incorporando jugadores que, como ha comentado Gerard, sepan dónde vienen y que estén donde quieren estar".

Sobre los recientes refuerzos del Recreativo, Nico Rodríguez ha explicado que "es muy importante para nosotros la cantera, en este ilusionante año de mantener las categorías tanto en Primera División como en Primera RFEF se ha querido ser escrupuloso, aunque nosotros estamos más dedicados a la plantilla del primer equipo". Tras el año pasado hemos visto que la categoría va a ser muy exigente, y por ello ya hay algunos jugadores como Miki, Mario y Samu que han entrenado o entrenan con la primera plantilla.

Otra de las preguntas iba dirigida a la perla de la cantera Samu Omorodion, y Nico comentaba que es una noticia agradable que esté mostrando este rendimiento, pero que "no hay que darle responsabilidades ni presiones, el debe mejorar y seguir creciendo pero desde el disfrute. Da gusto ver como aprende de las instrucciones de Paco pero siempre con tranquilidad. Más allá de eso, estamos encantados de poder darle un escenario bueno para que ese desarrollo se lleve a cabo",

Finalmente, el directivo era cuestionado por el problema de los abonos y las dificultades que están teniendo algunos socios, a lo que añadía que "en los últimos meses del año pasado sufrimos donde estaba todo por decidir ya tuvimos algún conflicto con el tema del aforo, pero bendito problema el de nuestra afición, es un lujo trabajar para esta ciudad y este club y debemos de darles las gracias. Su apoyo es incondicional y una de las mejores aficiones de España por lo que debemos estar ahí para ellos", concluía el director deportivo.