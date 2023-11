Paco López está "cabreado" pero "con mucha fuerza"

El entrenador del Granada, Paco López, dijo estar “cabreado” con el empate sumado por su equipo este sábado ante el Getafe (1-1), pero “con mucha fuerza” para revertir la mala situación del equipo porque “la gente cree”.

“No estamos contentos con el resultado porque necesitamos ganar. Empezar encajando un gol como el que encajas es increíble. Otra vez tuvimos que remar contracorriente”, comentó el técnico en sala de prensa.

El técnico citó hasta diez ocasiones claras para marcar entre los dos periodos, por lo que cree que generaron “suficientes ocasiones para ganar” y que merecieron “muchísimo más”.

No se olvidó del “penaltito a Melendo” de la primera parte, que fue “igual que el de la pasada semana que sí pitaron” en contra de su equipo.

“Es una pena con lo que generamos y cómo tratamos de jugar al fútbol. Es una pena que nos estén penalizando las áreas, la propia y la contraria”, dijo.

Paco López reconoció que fue “menos fluido el juego en el segundo tiempo por el juego del Getafe”, pero se mostró “contento con la actitud del equipo y con cómo da la cara”.

Optimismo

“Necesitábamos ganar y queríamos ganar. Me da pena por la afición porque animan y están. Esta afición es de diez, es un espectáculo. Lo vamos a sacar, tengo convencimiento total y hay que seguir currando”, añadió.

“Estoy cabreado cuando no ganas, pero con mucha fuerza porque ves que la gente cree. El día que note que no creen en lo que se hace daré un paso a un lado, pero eso no lo percibo. Noto el convencimiento y un equipo muy unido, y con esta afición hay que ser optimista”, concluyó.

“Hay que insistir en el trabajo para tener equilibrio y regularidad en las dos áreas. Convencido de que tiene que llegar. El equipo está vivo, quiere, propone, llega, solo le puedo reprochar el acierto”, finalizó Paco López.