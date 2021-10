Robert Moreno espera "el partido más complicado de la temporada"

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, calificó el partido de este jueves ante el Getafe como “el más complicado de la temporada” y dejó claro que jugar ante equipos de abajo no es sinónimo de victoria, recordando que el cuadro rojiblanco también está aún en esa parte de la tabla.

Robert Moreno comentó en la rueda de prensa previa al choque que Granada y Getafe tienen “cierta similitud” porque les ha “costado empezar” este curso, agregando que el equipo azulillo “tiene mucha mejor plantilla de lo que dice la clasificación”.

“Lo que necesita el Getafe es esa primera victoria, como la necesitábamos nosotros antes de jugar ante el Sevilla”, admitió el técnico rojiblanco, quien cree que será “el partido más complicado de la temporada”.

“Nosotros hemos sido buenos manejando los momentos complicados, nos hemos sobrepuesto bien a ellos. No sé cómo le va a afectar al rival, ojalá que le afecte de forma negativa, pero seguro que intentarán que no sea así”, comentó sobre la posible presión que tenga un Getafe que aún no ha ganado esta campaña y es colista con sólo dos puntos.

Moreno espera “un partido bronco” ante un Getafe “bien armado”, que “trabaja bien” y que está “utilizando en banda a jugadores que son pivotes” dentro de un 1-4-4-2, resaltando que no cree que al rival le afecta el cansancio por haber jugado el lunes ya que “en profesionales de alto nivel con 72 horas se recupera” y que eso a estas alturas “es anecdótico”.

Sobre los problemas de bajas con los que ambos conjuntos afrontan el choque, comentó que “hablar de bajas es hablar de excusas”, que los jugadores que tiene disponibles “son los mejores” y se mostró seguro de que el Getafe “va a sacar un once muy competitivo”.

En este sentido, reconoció que Víctor Díaz, Rochina o Montoro son jugadores que se podrían incrustar en el doble pivote de la medular, la zona más castigada por las lesiones, en caso de necesidad.

“Tenemos variantes y también podemos cambiar el sistema. Estoy muy tranquilo y hay chicos en el filial que lo están haciendo muy bien y si hace falta subir a alguno lo subiremos porque están trabajando genial en el Recreativo. Los que salgan se van a dejar la piel”, agregó.

Nombres propios

Sobre Luis Milla, dijo que fue el mejor jugador del partido en el pasado Osasuna-Granada, que donde mejor se encuentra es “jugando de pivote” y que están “encantados de tenerlo”, analizando también el papel de Monchu en el equipo.

“Monchu ha mantenido la fuerza de principio de temporada, pero otros han hecho más y con el cambio de sistema se pierde una pieza en el centro del campo. Es difícil, salvo para los súper crack, dar un rendimiento top al principio cuando pasas de Segunda a Primera”, aseguró.

“No tengo ninguna queja en cuanto a entrega, esfuerzo e implicación de los jugadores. Monchu nos va a aportar mucho y va a dar muchas alegrías. También digo, y en general no por Monchu, que hay que ayudar a todos los jugadores en positivo, y más en los malos momentos que en los buenos. Necesitamos de todos los jugadores en su mejor estado y de la ayuda de todos para sacar rendimiento”, sentenció

“Si hacemos las cosas bien y estamos centrados, irá bien el partido”, aseguró retomando el duelo del jueves el preparador catalán, quien cree que "el que marque el primer gol puede decantar hacia dónde va a ir el partido".

El técnico dejó claro que “pase lo que pase, después del partido va a quedar mucho y está todo apretado” y afirmó que no mira la clasificación porque “ahora lo importante es ganar partidos independientemente de cómo esté la clasificación”.

Moreno admitió que tienen “un debe en la creación de ocasiones” pero que ha contado con “la suerte” de que han sido “efectivos cara a portería”, y aseveró que han trabajado “bastante esta semana” en ese aspecto, recordando que “crear ocasiones es una cuestión colectiva” y que “para que los delanteros puedan brillar les tienen que llegar balones en condiciones”.

Sobre al apoyo de la grada en el choque fue claro: "Necesitamos a toda la gente, si tenemos el estadio lleno mucho mejor, espero que sea como el día del Sevilla desde la llegada al estadio con el autocar".