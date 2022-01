Robert: "El Getafe fue muy superior en todo"

Robert Moreno, entrenador del Granada CF, reconoció en sala de prensa después de perder 4-2 ante el Getafe, que su rival superó a su equipo "en todo" y destacó que el conjunto madrileño fue mucho mejor sobre el terreno de juego.

A un paso de conseguir una marca histórica de partidos invictos (habrían sido ocho), a Robert Moreno el récord que se le escapó de las manos fue lo menos importante del choque: "Eso ni lo valoro. Pensamos en ganar partidos únicamente. Al equipo le ha faltado todo. Nos han superado claramente, han sido mucho mejores que nosotros. Las visitas a Madrid no nos sientan bien en cómo nos metemos en el partido. Hemos empatado rápido, pero siempre a remolque". De ahí que no dudara en reconocer que los de Quique Sánchez Flores fueron "claramente mejores a nosotros en todo", destacó.

El parón

Cuestionado por si el Granada CF siempre pierde cuando hay parones y suma muchos días sin jugar, negó que esa estadística fuera correcta y dio su versión: "Creo que no es así, no hemos perdido siempre. Hemos empatado partidos. Han sido once días sin jugar por este calendario raro, pero no creo que tenga un efecto", explicó.

En ese sentido, continuó señalando que "han sido partidos fuera y el de casa contra el Real Madrid. Fuera sólo hemos ganado un partido y es posible que esa estadística se dé. Las estadísticas de antes y después no dicen nada. Nos centramos en preparar los partidos y la estadística es consecuencia de preparar los partidos", señaló.

Por último, habló sobre Luis Suárez, que marcó los dos goles de los rojiblancos: "Siempre que un delantero marca es positivo y más que para su confianza. Pero a él, como a mí, nos habría gustado que fuera más para conseguir un resultado. A Luis no le valoramos sólo por los goles, también le valoramos por otras cosas", culminó.