Suplentes con mucho gol

Los suplentes del Granada CF están a la cabeza en Europa en minutos de juego. El equipo rojiblanco es el segundo de los 98 que militan en las cinco grandes ligas del continente en que más juegan sus futbolistas de banquillo, solo superados por los de la Juventus italiana.

La información, desarrollada hace unas semanas por este diario tras un estudio publicado por la web www.profootballdb.com, muestra bien a las claras lo mucho que confía Diego Martínez en todos los miembros de su plantilla y, en concreto, la capacidad para cambiar el signo de un choque caso de que fuese necesario de los que comienzan los duelos en el banco.

Sin embargo, esta fe en los suyos no existiría si no hubiera respuesta sobre el verde, si los que salen para refrescar a los del once inicial no respondieran a las expectativas. Pero sí que responden, y lo hacen de la forma más eficiente y que más vale en el mundo del balompié, con goles.

Otro análisis estadístico de la misma web así lo refleja: el Granada es el segundo equipo de LaLiga y el séptimo de todos los que componen las máximas categorías de España, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra con una mayor aportación de tantos de sus futbolistas de banquillo sobre el total de los marcados por su plantel esta campaña.

En concreto, de los 32 goles que ha marcado hasta ahora el Granada en las 27 jornadas disputadas, hasta que la pandemia del coronavirus lo paralizó todo, siete han sido firmados por jugadores que salieron desde el banquillo de suplentes, lo que supone el 21,875 por ciento del total.

Sólo superado por el Getafe de Ángel

El único equipo que mejora este porcentaje es el Getafe, que curiosamente es el rival contra el que reanudará LaLiga el Granada el próximo viernes. Nueve tantos de los 36 que llevan firmados los azulones este curso han sido anotados por no titulares, lo que significa un promedio del 25 por ciento.

El Getafe se encuentra en cabeza en este apartado gracias al acierto de Ángel, el suplente más goleador de LaLiga con ocho dianas partiendo desde el banco.

Con ocho tantos en el campeonato doméstico de futbolistas no titulares están el Barcelona y el Real Madrid, mientras que con siete, como el Granada, se sitúan la Real Sociedad y el Villarreal, aunque los cuatro con peor porcentaje que los nazaries respecto al total.

Mallorca y Eibar, con sólo un gol de sus suplentes de los 26 marcados por cada uno, son con diferencia los peores del campeonato español hasta ahora tanto en número como en promedio.

Los jugadores de banquillo del Granada han marcado en seis de los 19 partidos en que el cuadro de Diego Martínez ha celebrado al menos un tanto, ya que dejó su casillero de goles a favor a cero en un total de ocho encuentros.

Machís y Puertas, los suplentes más letales

Machís y Antonio Puertas, que junto a Carlos Fernández forman el trío de máximos goleadores del Granada esta campaña en Liga, son también los más acertados saliendo desde el banco, con dos dianas cada uno.

El venezolano, ‘pichichi’ rojiblanco en solitario en el campeonato doméstico con seis tantos, marcó en la derrota del Granada en el Nuevo Los Cármenes ante el Levante (1-2) y dio un punto a los suyos en el último partido jugado hasta ahora, precisamente en el feudo del cuadro granota (1-1).

Antonio Puertas, por su parte, firmó tantos saliendo desde el banquillo en el traspié ante el Getafe (3-1) y en la remontada frente al Valladolid (2-1). Carlos Fernández, que como el almeriense lleva cinco tantos, marcó como suplente en el triunfo por 0-3 ante el Espanyol.

Los otros dos tantos de jugadores del Granada saliendo desde el banquillo fueron firmados por Ramon Azeez en el mismo choque ante el Espanyol y por Vadillo para rubricar el gran triunfo por 2-0 frente al Barcelona.

Sólo seis equipos de los 98 que militan en las cinco grandes ligas de Europa tienen un mejor promedio que el Granada de goles de sus suplentes sobre el total de todos los logrados por el equipo.

El Hellas Verona, el mejor

Los mejores son, por este orden, el Hellas Verano italiano, el Angers francés, el Hoffenheim alemán y el Parma también transalpino, los cuatro con más del 25 por cientos de sus tantos anotados por jugadores de banquillo.

Además del Getafe, también mejora en esta estadística al conjunto nazarí el Sheffield United inglés. Entre los veinte primeros de Europa por porcentaje también hay cuatro equipo más de LaLiga Santander: Atlético de Madrid, Levante, Valladolid y Real Madrid, aunque todos con peores promedios que el Granada.