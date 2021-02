Oportunidad para los secundarios

Hablar de titulares o de suplentes en el mundo del fútbol es algo cada vez más irreal. Más aún cuando nos referimos a un Granada que en apenas cinco meses y con la hoja de febrero todavía en el almanaque ya ha jugado 38 partidos oficiales, el equivalente a una liga entera. Tantos encuentros y en tan poco tiempo hace que todos alternen césped y banquillo.

Eso no es incompatible con que se pueda hablar de una unidad principal formada por varios futbolistas que son claves para el técnico Diego Martínez, y de otros que tienen un rol más secundario, pasando varios efectivos de un grupo a otro, y de otro a uno, por diferentes motivos a lo largo de la temporada.

En el partido que el Granada jugará este domingo en el feudo del Huesca el once titular estará compuesto por muchos de lo que ahora forman la, seguramente mal llamada, segunda unidad.

Tras la paliza del jueves en el histórico partido ante el Nápoles en el Nuevo Los Cármenes, y en vísperas de completarse la eliminatoria ante los italianos el próximo jueves en el Diego Armando Maradona, es necesario y obligatoria refrescar la alineación del equipo lo máximo posible.

Es obvio que es el momento de jugadores como Víctor Díaz, Nehuén Pérez, Adrián Marín, Fede Vico, Domingos Quina, Alberto Soro o Antonio Puertas, que son los sanos de la actual plantilla que no fueron titulares en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

Está tan angustiado por las bajas este Granada que el técnico Diego Martínez tendrá que tirar, junto a los citados, de futbolistas que sí que jugaron el jueves y lo volverán a hacer tanto hoy como en unos días en el Diego Armando Maradona.

Con sólo un 'nueve' y sin Vallejo

Carlos Neva, Germán o Gonalons acabaron el choque tocados, por lo que su concurso hoy, al menos desde el principio, parece inviable. Domingos Duarte, Yangel Herrera y Jorge Molina, aparte de Rui Silva en la meta, aparecen como los más aptos para ser exprimidos. En el caso de Jorge Molina es el único ‘nueve’ disponible. O actúa él o habrá que improvisar uno.

Y todo porque la enfermería sigue a tope, con Quini, Luis Milla, Luis Súarez, Soldado, Neyder Lozano y ahora también Vallejo, según confirmó Diego este sábado, formando parte de la misma.

Así visita el Granada al Huesca, donde persigue reencontrarse con la victoria en el campeonato doméstico, lo que sería el mejor preámbulo de la clasificación para los octavos de final de la Liga Europa que buscará el jueves.

Los rojiblancos pretender lograr un triunfo que ponga fin a una racha de cinco jornadas sin ganar en LaLiga Santander, con dos derrotas y tres empates. Le serviría para seguir entre los diez primeros de la tabla y, además, no perder comba con las posiciones que dan derecho a jugar en Europa la campaña venidera.Enfrente, un colista muy necesitado.

El rival e Isidro

El Huesca está obligado a ganar, ya que no tiene apenas margen de error por su situación de último clasificado y no puede dejar escapar ningún punto más en su campo para seguir con todas las opciones de mantener la categoría.

Las buenas sensaciones que transmite el equipo oscense, más aún desde que Pacheta sustituyera hace algunas semanas a Michel al frente del mismo, no se han traducido hasta ahora en todos los puntos necesarios para enderezar un rumbo que, de momento, sigue torcido y mirando hacia Segunda.

Buscan los aragoneses, como estuvo a punto de ocurrir en la primera vuelta en el Nuevo Los Cármenes en un encuentro que acabó 3-3 con dos tantos postreros del Granada, que el conjunto nazarí sea su punto de inflexión.

Pacheta contará para este encuentro con las bajas por lesión de Mosquera, de Luisinho y del ex rojiblanco Gastón Silva. Por el contrario, recupera al delantero Sandro Ramírez, aunque no estará en un once titular donde sigue teniendo cabida como indiscutible el incombustible Mikel Rico.

Pacheta formará con el mismo once que rindió, pese a perder, en la pasada jornada ante el Sevilla, con la única novedad de Pablo Insua en lugar del lesionado Gastón Silva.

Pitará Soto Grado y en el VAR estará Isidro Díaz de Mera, lo cual siempre es motivo de preocupación para el Granada, que confía en su segunda unidad para cerrar una semana histórica tras la gesta europea del pasado jueves.