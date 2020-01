El Granada CF ha logrado la cesión del Jesús Vallejo hasta el final de temporada. El jugador, que pertenece al Real Madrid, estaba cedido con el Wolverhampton inglés, club con el que el club blanco ha roto el acuerdo para volver a España y ponerse a disposición de Diego Martínez.

La posición de central era una de las que necesitaba reforzar el Granada, lo que se ha cumplido tras el acuerdo alcanzado con el Real Madrid. Vallejo, que sólo ha jugado siete encuentros en la Premier, se incorporará al club rojiblanco con el objetivo de sumar minutos.

Jesús Vallejo, nacido en Zaragoza hace 23 años, se formó en el equipo de su ciudad, fue fichado por el Real Madrid en el año 2015, aunque siguió en el Real Zaragoza en calidad de cedido. La temporada siguiente, el nuevo central rojiblanco jugó en calidad de prestado en el equipo alemán del Eintracht de Frankfut, equipo en el que cuajó una buena temporda.

El defensa debutó con el Real Madrid el 26 de octubre de 2017 en partido oficial en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que el equipo blanco jugó ante el Fuenlabrada. Tras haber jugado un total de diecinueve partidos en las dos últimas temporadas en el Real Madrid, en julio de 2019 se marchó cedido al Wolverhampton.

Vallejo ha jugado en las selecciones inferiores de España. Tras debutar con la camiseta roja en el combinado sub 17, se proclamó campeón de Europa con la sub 19. No obstante, sus mayores éxitos llegaron con la sub 21, con las que consiguió el subcampeonato en 2017 y el campeonato, el año pasado, torneo en el que fue uno de los jugadores más destacados.