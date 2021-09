Jorge Molina: “Hay que ir partido a partido y no mirar más allá”

Jorge Molina se apunta al discurso de la pasada temporada, al pasito a pasito. Pese a la ambición y las miras europeas de todos los que han llegado esta campaña al Granada CF, desde el técnico Robert Moreno a los jugadores, el veterano atacante se agarra al próximo partido, que es lo que piensa y expone la vieja guardia.

“Hay que ir partido a partido y no mirar más allá porque no sirve de mucho pensar en el futuro lejano. Cuando esté más avanzada la temporada ya veremos dónde podemos llegar, pero con la mente de ir poco a poco y no crearse ni expectativas ni proyectos a largo plazo que sirven de poco”, apuntó este miércoles en rueda de prensa.

Jorge Molina no cree que el hecho de no jugar esta campaña en Europa influya en los objetivos o el rendimiento del equipo: “Tenemos que centrarnos en el siguiente partido siempre. Ojalá tuviéramos otra vez competición europea. Sabemos que es muy difícil repetir y que ni va a ser más fácil ni el rendimiento del equipo va a ser mayor por tener una competición menos”.

Sí que tiene muchos más claros sus objetivos personales para el curso recién iniciado: “Son los mismos que en la temporada anterior: disfrutar. Disfrutar de cada entreno, de cada partido y de la sensación de jugar y de ayudar al equipo”.

Tras iniciar como suplente los primeros partidos de la temporada, dejó claro que “todos los jugadores queremos jugar”. “El míster está optando por Carlos (Bacca) y por Luis (Suárez), pero yo me encuentro muy bien física y mentalmente, entrenando a tope para estar a disposición del míster y ayudar al equipo cuando lo crea conveniente”, agregó.

Jorge Molina explicó que su equipo está “bien” tras la dura derrota por 4-0 en la última jornada ante el Rayo Vallecano, encuentro y resultado ante el que “no hay excusa posible”.

El atacante afirmó que en estas dos semanas de entrenamientos sin partidos están pudiendo “preparar el siguiente encuentro, corregir las cosas que se hicieron mal antes del parón, analizar errores, trabajar” y adaptarse “un poco más a las ideas del míster (Robert Moreno)”.

El rival del lunes

“El Betis es un equipazo con muy buenos jugadores y clasificado para Europa. Tienen los mismos puntos que nosotros (2), pero un es rival peligroso que domina muy bien el partido con el balón. Tenemos que ser equipo muy serio, que sea muy difícil que nos creen ocasiones y utilizar nuestras armas”, apuntó sobre el rival del lunes.

Sobre el enfrentamiento ante el meta bético Rui Silva, ex jugador del Granada, comentó que “es un gran portero y una gran persona” pero que ahora “cada uno defiende sus intereses” y que tratarán de marcarle “como se pueda”.

Jorge Molina recordó que ante el Valencia estuvieron “cerca de los tres puntos” y se mostró confiado en “mejorar los resultados en los siguientes partidos”, asumiendo que “la crítica es normal cuando los resultados no van bien”.

“Forma parte la profesión, hay que asumirlas y aceptarlas (las críticas) y pensar en lo nuestro, que es trabajar duro, corregir errores y cambiar esas críticas negativas por buenas opiniones”, agregó.

Jorge Molina reconoció que están “deseando que ojalá pueda venir el cien por cien de la gente al estadio y sentir el apoyo de la grada” porque les van a “a ayudar mucho, y más en partidos difíciles como el del lunes”.

A la vez, se mostró feliz por el apoyo mostrado por la afición hacia su persona: “Agradezco el cariño de la gente, la ovación recibida cuando salí a calentar ante el Valencia. En mi primer año no había público y no pude saborear el valor de la afición y sus ánimos”.