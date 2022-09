Todos los futbolistas cuentan en el Granada CF de Aitor Karanka

Insiste el técnico Aitor Karanka casi en todas sus comparecencias de prensa en la importancia del fondo de armario del Granada CF, en que va a ser clave durante esta temporada la profundidad de plantilla porque va a haber minutos para todos los jugadores y todos, en mayor o menor medida, van a ser necesarios e importantes en algún momento.

No es un discurso de cara a la galería. Al menos, los hechos demuestran eso en este inicio de curso. Sólo se han disputado seis jornadas, que es una séptima parte de las 42 que conforman LaLiga SmartBank, y el preparador ya ha utilizado a 22 jugadores de su plantilla.

Los dos únicos futbolistas que aún no han contado con minutos son el portero Raúl Fernández y el central Pepe Sánchez.

Lo del cancerbero es lo habitual, ya que al empezar jugando André Ferreira es normal que Raúl tenga que esperar su oportunidad. Si hay rotación en la meta porque llega la Copa o el entrenador decide cambiar de cancerbero titular será más tarde, es lo usual.

Pepe, por su parte, partía desde la pretemporada como el cuarto central del equipo. Ha formado parte de todas las convocatorias, pero aún no ha llegado su momento.

En Eibar le ganó la partida para ser titular Cabaco ante la baja de Ignasi Miquel y el pasado sábado ante el Mirandés, cuando se lesionó el citado Ignasi, el elegido por el técnico fue Víctor Díaz.

No es descartable que no tenga que esperar mucho más para debutar, porque los problemas que arrastra el Granada en defensa de cara al partido ante Las Palmas del próximo domingo le pueden llevar a tener minutos. Sería el jugador número 23 en estrenarse.

Mientras eso ocurre los dos últimos han sido Víctor Díaz y Bryan Zaragoza, futbolistas a los que el aficionado rojiblanco tenía muchas ganas de ver en acción. El joven canterano se estrenó en la recta final del choque ante el Eibar y volvió a actuar frente al Mirandés.

El capitán del Granada, por su parte, se mantuvo inédito en los cinco primeros compromisos de la temporada, pero fue rescatado en los compases iniciales del último choque para jugar de central y no de lateral diestro, que era donde hasta ahora siempre lo había usado Karanka. El resto de los 21 jugadores usados han participado en dos o más partidos de los seis.

19 han sido titulares ya

Ellos dos y Rochina son los tres únicos futbolistas rojiblancos que no han sido nunca hasta ahora titulares, teniendo minutos saliendo siempre desde el banco.

Los otros 19 han aparecido como mínimo una vez en el once, lo que indica los cambios que suele hacer Karanka de una jornada para otra en su alineación.

Rochina, con 15 minutos, es el que menos ha jugado de los 22, mientras que también están por debajo de los cien minutos acumulados los citados Víctor Díaz y Bryan Zaragoza, junto a Alberto Perea, Meseguer, Alberto Soro y Melendo, estos dos últimos porque no han podido participar por lesión en ninguno de los tres últimos choques del equipo.

En el lado contrario se encuentran los tres jugadores que hasta ahora no se han perdido ni un segundo: André, Miguel Rubio y Ricard, aunque el joven lateral cortará su racha al no poder participar en el partido del domingo en Las Palmas por encontrarse con la selección española sub 21.

Además de ellos tres también han sido titulares en los seis partidos disputados, es decir completan el grupo de los seis imprescindible de Karanka, los atacantes Antonio Puertas, José Callejón y Uzuni.

El más sustituido

Como ocurre con Ricard, el albanés dejará este próximo fin de semana de haber sido titular siempre porque no jugará en Las Palmas al haberse marchado hasta mediados de la próxima semana con el combinado absoluto de su país para disputar partidos internacionales correspondientes a la Liga de las Naciones.

Tanto de esos seis jugadores como de toda la plantilla, el futbolista que menos partidos ha completado con Karanka tras haber salido de inicio es Callejón.

El motrileño ha sido sustituido en hasta cinco partidos por el preparador, aunque en la mayoría de las ocasiones ese cambio se ha realizado en el tramo final de los encuentros.

Quini es el séptimo futbolista rojiblanco que ha participado en los seis encuentros ya celebrados, aunque en uno de ellos lo hizo saliendo desde el banquillo.

Bodiger completa, junto a los siete citados, la lista de ocho jugadores que han contado con más minutos en este inicio de temporada, todos por encima de los 400.

Ignasi Miquel, Sergio Ruiz y Petrovic completarían el que se podría denominar hasta ahora once tipo de Karanka si se tienen en cuenta los once futbolistas de la plantilla rojiblanca que han minutos han jugado en las seis jornadas iniciales del campeonato.