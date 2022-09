Las múltiples opciones de Aitor Karanka para el once inicial del Granada CF en Las Palmas

El centrocampista del Granada CF Yann Bodiger dijo este miércoles en rueda de prensa que no le preocupaba que su equipo acudiera al partido del domingo ante Las Palmas con numerosas e importantes bajas porque tiene una plantilla amplia y de garantías.

Lleva razón el galo, que parece uno de los que tiene su sitio asegurado en el once, pese a que sea el choque de este curso que la escuadra rojiblanca afronta con más ausencias.

A Aitor Karanka se le ha quedado pequeño el papel de bajas. Están con sus selecciones, y no volverán hasta la próxima semana, el lateral Ricard y el goleador Uzuni, mientras que todo hace indicar que tampoco podrán jugar por lesión los medias puntas Alberto Soro y Melendo ni los zagueros Jonathan Silva e Ignasi Miquel.

La información en materia de problemas físicos que sale desde el Granada CF es nula, ya que ni ofrece el plan de trabajo de la semana, y sólo hay un mínimo de luz cuando el entrenador habla ante la prensa y abre unos minutos del entrenamiento, situaciones que ocurren una vez a la semana, aunque lo que se desprende de ambos acontecimientos hay que tomarlo también con pinzas.

Karanka, que es el que promueve esta política de mínima información para no dar pistas a los rivales, seguramente haya dado vueltas a su cabeza para formar el once inicial que use el Granada ante Las Palmas sin tener en cuenta a ninguno de estos seis futbolistas.

Parece complicado que alguno de los cuatro lesionados llegue a tiempo de jugar, y si lo hace seguramente sería un riesgo colocarlos de principio en el once. Ya ocurrió así la pasada jornada con Ignasi Miquel, que se lesionó al poco de empezar el partido ante el Mirandés tras haber sido titular después de estar recién salido de un problema físico.

La línea con más problemas de efectivos es la zaga al faltar, en principio, Ricard, Silva y el citado Ignasi. Sigue habiendo gente de sobra para jugar, pero tendrá que renovar Karanka la defensa titular.

Lo más lógico es que Quini siga jugando en la izquierda, que Víctor Díaz lo haga en su posición natural de lateral diestro y que Cabaco forme pareja de centrales con Miguel Rubio. Queda a la expectativa Pepe, capaz de jugar tanto en el centro de la zaga como en el carril diestro.

Si llega Jonathan Silva, que puede ser de los cuatro lesionados el que más opciones tiene de recuperarse, y Karanka decide meterlo directamente en el once, del trío Quini-Cabaco-Víctor Díaz, saldan los otros dos defensas titulares.

Aunque no hay bajas en esa zona, el doble pivote vuelve a ser una incógnita, concretamente quien será el acompañante de Bodiger, tiular siempre que ha estado disponible. Petrovic, Sergio Ruiz y Meseguer se han alternado hasta ahora como pareja de baile del galo, y Karanka tendrá que volver a elegir.

Posibilidades arriba

Sin Uzuni, las opciones para elegir a los cuatro de arriba son varias, teniendo en cuenta que el técnico ha cambiado mucho esa cuarta pieza que forma pareja arriba con Callejón y que parece descartado, porque hasta ahora nunca lo ha hecho, que vaya a variar su sistema habitual para actuar con tres centrocampistas prescindiendo de un atacante.

La posición de Callejón, si partiendo de banda o por dentro, determinará seguramente la elección de Karanka, que tiene que acertar con los dos jugadores que acompañen al motrileño y a Antonio Puertas.

Ha ganado muchos enteros la opción Bryan Zaragoza, usado en los dos últimos partidos y del que habló el técnico mucho en la conferencia de prensa posterior al choque ante el Mirandés. Además, le puede favorecer el hecho de que el rival, Las Palmas, es un equipo que puede dejar espacios.

El otro jugador con más opciones parece ser Alberto Perea, aunque al preparador no le convencieron los 45 minutos que jugó frente al Mirandés como media punta saliendo de inicio.

Jorge Molina, Matías Arezo y Rochina, que últimamente parece contar poco para el preparador, son las otras tres opciones, cualquiera de ellos con nivel y capacidad más que de sobra para estar el domingo en el once.