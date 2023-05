El Granada no se fía: el Leganés casi aparta la pasada temporada del ascenso al Almería

El Granada se juega este sábado su ascenso a Primera División en noventa minutos, y lo hace ante un Leganés que sabe perfectamente lo que es estar en una situación así, la de ser juez de la pugna por subir.

Al equipo rojiblanco le vale con empatar o ganar (también con perder si el Levante no vence al Oviedo) y recibe desde las nueve de la noche en el Nuevo Los Cármenes a un Leganés que no se juega nada en el partido.

Sin embargo, la confianza en el plantel que dirige Paco López es mínima. Todos saben que aunque enfrente estará un equipo que no tiene opciones por arriba y está salvado por abajo, la dificultad del duelo será máximo.

Hay ejemplos por doquier en las últimas semanas de que nadie regala nada. Los más claros han beneficiado al Granada en las semanas previas, con escuadras que no tenían casi nada en juego y han robado puntos a oponentes directos de los rojiblancos por subir.

El más claro es el protagonizado hace diez días por el Ibiza de Lucas Alcaraz, conjunto ya descendido, ante el Levante, al que le arañó dos puntos que permiten al Granada, en parte, estar en la buena situación en que se encuentra ahora.

Además, el Leganés sabe perfectamente lo que es estar en una situación como la de ahora, ya que la pasada campaña estuvo inmerso en una similar y no pasó desapercibido, sino que casi deja sin subir al Almería.

Llegó el conjunto almeriense a Butarque con la necesidad de vencer para ascender de forma directa ante un oponente que sólo tenía en juego el honor, y estuvieron los de Rubi a punto de quedarse sin ascenso.

No sólo no ganó el Almería, sino que incluso estuvo de perder. Se vio dos veces por debajo en el marcador y al final arrancó un 2-2 que no le valía, aunque al menos pudo evitar una derrota que el Leganés mereció.

El milagro

Sí que hubo, sin embargo, fiesta para la parroquia almeriense, ya que un postrero tanto marcado por el Alcorcón en el Estadio Santo Domingo ante el Eibar, dejaba sin ascenso directo a los armeros y se lo daba a los rojiblancos.

Borja Garcés y Omeruo marcaron ese día los goles para un Leganés que llegará a Granada con viejos conocidos de la parroquia rojiblanca en sus filas.

Nyom, uno de los jugadores con más partidos oficiales en la historia del club, sigue liderando la defensa pepinera, mientras que en la medular se encuentra Fede Vico, jugador clave en el Granada de Diego Martínez, y arriba Dani Raba, uno de los refuerzos invernales de la pasada campaña que apenas aportaron.

Los precedentes dejan bien claro que el Leganés, que cuenta con uno de los presupuestos más altos de LaLiga SmartBank esta campaña, no va a venir a Granada de paseo, sino a competir y a tratar de ganar el partido y dar buena imagen para quedar lo más alto posible en la clasificación.

La obligación del Granada es demostrar que se juega mucho más en el duelo y que está ante una oportunidad histórica para ascender a Primera, algo que haría por primera vez en su estadio. Todos están avisados del peligro del Leganés.