Así es imposible que el Granada CF logre la permanencia

Rubén Torrecilla tiró, casi más que nunca, de la vieja guardia para al decisivo partido contra el Levante. Y el casi es porque se mantuvo en el once inicial el balcánico Petrovic, que a buen seguro hubiera sido reemplazado por Montoro o por Gonalons caso de que alguno de los dos hubiera estado al cien por cien.

Sólo hay que mirar los nombres de los cuatro futbolistas que entraron en el once en relación al pasado choque contra el Sevilla: Germán, Quini, Antonio Puertas y Jorge Molina.

Ocuparon los lugares del lesionado Raúl Torrente, del sancionado Luis Suárez y de Uzuni y Yan Eteki, que salieron del once por decisión técnico.

Después de que en el anterior partido en el Nuevo Los Cármenes ante el Rayo el preparador optara por una defensa de cuatro zagueros, ante los granotas insistió en su dibujo habitual que ya recuperó frente al Sevilla, con tres centrales, dos carrileros y una doble punta, que en esta ocasión formaron Machís y Jorge Molina.

Morales, una pesadilla

El Levante apostó el dibujo que instauró el italiano Lisci desde su llegada, también con zaga de cinco y casi calcado al rojiblanco. Las importantes bajas de Campaña, sancionado, y del lesionado Roger fueron cubiertas de inicio por Melero en la medular y por Dani Gómez acompañando arriba al peligroso Morales. Soldado, como era de esperar y pese a la ausencia arriba de Roger, empezó de inicio en el banquillo.

El equipo visitante estuvo mucho mejor plantado que el Granada en el primer tiempo, que tuvo varias similitudes con el de hace dos jornadas también en casa ante el Rayo Vallecano.

Al cuadro local le costó trabajo atacar y, sobre todo, defender, con Morales y Dani Gómez encontrando una y otra vez las costuras en forma de espacios a la zaga rojiblanca para crear numerosas ocasiones de gol.

Tantas que casi lo mejor que le pasó al Granada al descanso era el 0-1. Luis Milla y Antonio Puertas, este último con una posición casi de interior más centrada que de costumbre, no llegaron al área rival todo lo deseable, mientras que el único peligro real del equipo afloraba cuando entraba en contacto con el balón un Machís intermitente y muy vigilado por los rivales.

Factor Pizarro Gómez

El segundo tiempo empezó de otra manera en sensaciones y también en posicionamiento. Álex Collado entró por Víctor Díaz y mutó el Granada a un 1-4-1-4-1.

No obstante, duró poco ese dibujo porque apareció en escena Pizarro Gómez, que no se conforma sólo con ser el peor árbitro de Primera División, sino que también tiene la fea costumbre de fastidiar al equipo rojiblanco siempre que se cruza en su camino.

Contó con la ayuda en el VAR de Soto Grado. Ninguno vio penas máximas en el área granota, pero sí penalti de Germán a Morales, pese a no ser una acción clara y manifiesta.Ahí acabó el encuentro, con el 0-2 y el Granada con diez jugadores sobre el campo. El siguiente movimiento de Torrecilla fue colocar a Escudero de central junto a Domingos Duarte y a Quini de lateral zurdo, que es donde ambos acabaron el choque.

Agotó el técnico sus cuatro cambios, pero sólo alterando piezas en el 1-4-4-1 con el que estuvo el Granada hasta el final.

Uzuni reemplazó a Antonio Puertas en el lateral diestro, que es donde se había colocado al almeriense tras quedarse con diez, mientras que Isma Ruiz y Montoro acabaron formando el doble pivote y Matías Arezo finalizó el choque como punta en vez de un ejemplar, un día más, Jorge Molina.

Malas sensaciones

Se mantiene el Granada fuera de los puestos de descenso y seguramente acabe la jornada ahí, salvo machada del Cádiz este lunes en el Nou Camp.

Es tan cierto como que las sensaciones que transmite el equipo son cada vez peores, sobre todo desde el punto de vista defensivo.

Hasta Rubén Torrecilla lo confirmó en la rueda de prensa posterior al hablar de que no se alcanza el nivel competitivo adecuado. Esto significa que da igual el sistema, el dibujo, los cambios y los onces; que si el equipo no cambia de forma drástica, el destino no va a ser otro que la Segunda División.