Ni con dos puntas llega el gol del Granada CF ante el Levante

El entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, sólo metió dos cambios en su once inicial para jugar este jueves ante el Levante pese a que el pasado domingo por la mañana se midió su equipo al Cartagena a domicilio en un exigente encuentro.

Uno fue la entrada en la alineación de Ignasi Miquel, en su primera titularidad desde que se lesionó, en lugar de Víctor Díaz, que ha estado tocado en los últimos días por el golpe en el cuello sufrido en Cartagonova. La otra, sin duda la novedad más llamativa, fue la vuelta al lateral zurdo de Carlos Neva, que ya jugó unos minutos el domingo y entró directamente en el once muchos meses después de lesionarse de gravedad y tener que pasar por el quirófano. Se quedó en el banco Pepe, por lo que Ricard regresó al lateral diestro. El resto fueron los mismos jugadores que en el choque pasado en el habitual 1-4-2-3-1 de Karanka.

El Levante, con menos descanso que el Granada al haber jugado el lunes, metió un once de muchas garantías al que regresaron algunos jugadores importantes como el ex rojiblanco Vezo. Otro ex, en este caso Soldado, empezó el choque en el banquillo, como es habitual en él esta temporada.

Javi Calleja colocó a los suyos en una especie de 1-4-4-2, aunque con Campaña como segunda punta con total libertad para jugar por donde quisiera.

Profundidad

La primera parte fue de dominio casi completo del Granada, que hizo no supo transformar ese mando en acciones claras de gol. De hecho, le costó bastante encontrar vías de entrada en la ordenada zaga visitante, y cuando lo hizo no estuvo acertado en el pase definitivo o en el remate.

Carlos Neva tardó poco en demostrar que es un filón ofensivo por su banda y profundizó una y otra vez, creando muchos problemas a Marc Pubill, que se cargó muy pronto con una tarjeta amarilla. Por la derecha, Ricard también estuvo bastante activo.

Como más opciones tuvo el Granada en el primer tiempo fue a balón parado, con numerosos lanzamientos puestos al área tanto en faltas laterales como en saques de esquina, aunque casi todos fueron desaprovechados.Estuvo bien el equipo rojiblanco en tareas defensivas, pese a que a veces pareció demasiado largo. El mejor ejemplo del buen trabajo sin balón es que el Levante apenas fue capaz de trenzar jugadas de peligro.reanudación.

Sustituciones

No hizo cambios el Granada en el descanso, pero sí el Levante. Vio cerca Calleja la segunda amarilla de Bouldini y de Marc Buill, por lo que se quedaron ambos en la caseta. Y poco después tuvo que entrar Rober Pier por el lesionado Vezo.

Relevos aparte, el Levante empezó mejor el segundo tiempo, llegando con mucha más claridad, aunque Karanka no movió el banquillo hasta el minuto 65.Entraron al campo Jorge Molina, Bryan Zaragoza y Alberto Perea por Antonio Puertas, Uzuni y Melendo. Mantuvo el equipo el mismo dibujo, pero retrasó algo su posición Callejón para quedarse Molina de ‘nueve’ nato. Como era de esperar, tampoco acabó el partido Carlos Neva, que mediado el segundo acto fue reemplazado por Quini, que se colocó, como casi siempre, de lateral zurdo.Le quedaba un cambio a Karanka y lo hizo antes que otra veces. Entró Arezo en el minuto 82 y se colocó el Granada en un 1-4-4-2 hasta el final. Aunque hubo fases del segundo tiempo en que el Levante estuvo mejor, el final de partido mostró a un Granada que casi gana, con mucha participación en el juego de Alberto Perea y de Bryan Zaragoza, que tuvo el gol en sus botas en los instantes finales. Sin gol no hay paraíso en este Granada.