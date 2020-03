El fútbol no da tregua al Granada

El fútbol no da tregua. Mientras media Granada sigue dándole vueltas a esa montaña de emociones que fue el partido del jueves ante el Athletic, a esa mezcla de tristeza, satisfacción, crueldad y orgullo tan difícil de digerir que dejó la eliminación copera, el conjunto que dirige Diego Martínez se encuentra desde la tarde del sábado en Valencia, donde este domingo visita al Levante con el cuerpo puesto, ojalá que el alma y la mente también tras lo de hace tres días, en una Liga Santander ya metida de lleno en su tercio final.

El cansancio físico y mental acompaña al Granada CF hasta el Ciudad de Valencia, donde le espera un conjunto ofensivo y de fútbol alegre. El Levante, además, ya fue capaz de ganar en el Nuevo Los Cármenes en la primera vuelta, aunque es ante su público donde obtiene sus mejores resultados.

Es imposible saber qué Granada se verá a partir de las cuatro de esta tarde, si, además de la citada fatiga, el partido ante el Athletic y la eliminación copera afectará a un equipo que está ofreciendo un nivel bastante notable en las últimas semanas.

Los rojiblancos, que en su anterior salida se exhibieron ante el Osasuna (0-3) buscan puntos que les sirvan para certificar lo antes posible su permanencia en LaLiga Santander, que ya tienen de forma virtual en el bolsillo con las 37 unidades que acumulan, y les permitan no descolgarse en la tabla de los conjuntos que ocupan puestos europeos.

Luchar por estar ahí, con opciones de dar caza al séptimo, que jugaría en Europa en la campaña próxima si la Real Sociedad sigue entre los de cabeza y gana la Copa, es un bonito reto al que optar hasta la conclusión del curso una vez que se certifique la salvación.

Convocatoria y once

Todo hace indicar que Diego Martínez apostará por un once en el que mezclará a jugadores que fueron titulares ante el Athletic y se han recuperado bien del desgaste físico, pese a pasar menos de 72 horas entre un partido y otro, y a futbolistas que no actuaron en el choque de Copa, caso de Jesús Vallejo, Fede Vico o Roberto Soldado. En esta ocasión, no es un reto fácil adivinar la alineación.

A las bajas ya habituales en las últimas semanas por lesión de Ángel Montoro, Joaquín Marín ‘Quini’, Álex Martínez y el colombiano Neyder Lozano, se une para este choque la del medio venezolano Yangel Herrera, lesionado ante el Athletic.

Lo único seguro es que tampoco estarán en el once ni Koybasi ni Vadillo, titulares ambos en el pasado choque de Liga contra el Celta (0-0). Es la primera vez tanto en la pasada campaña como en la actual que el extremo gaditano se queda fuera de una lista por decisión técnica.

Está por ver si el técnico mantiene la defensa de tres centrales y dos carrileros que ha usado en las últimas jornadas, que es lo previsible, o cambia de dibujo. Todo hace indicar que, como en Pamplona, saldrá con dos delanteros al recuperar a Soldado y estar Carlos Fernández en un gran momento de forma. En El Sadar el sevillano lo hizo partiendo desde una banda.

Tras el entrenamiento a puerta cerrada completado este sábado por el Granada, el preparador confeccionó una convocatoria de 19 jugadores en la que son novedad respecto al partido de Copa Martínez, Azeez y el citado Soldado, éste tras cumplir sanción y los primeros después de quedarse fuera por decisión técnica.

El rival

Tras ganar a Leganés y Real Madrid como local, el equipo valenciano, que ahora en la tabla está con 32 puntos, cinco menos que el Granada, tratará de brindar a su público una tercera victoria seguida y aumentar la renta respecto a la zona de descenso a Segunda.

El entrenador del Levante, Paco López, tiene las bajas por lesión de Iván López, Rubén Rochina y Hernani Santos, mientras que tampoco puede contar por sanción con el defensa Sergio Postigo.

La gran novedad en la convocatoria es la presencia del ex central del Granada Rubén Vezo, tras dos semanas fuera por decisión técnica, y la de Nemanja Radoja, que se ha perdido algo más de un mes de competición por lesión.

También está en la lista el central Óscar Duarte, aunque no es seguro que juegue después de que el club granota y el Valencia hayan negociado en las últimas horas su cesión hasta final de curso a la escuadra che.

La contundente derrota ante el Eibar por 3-0 de la pasada jornada abre la puerta del equipo inicial a futbolistas como Gonzalo Melero o Nemanja Radoja para recomponer la línea medular después de dos partidos seguidos en los que José Luis Morales ha actuado en una posición más retrasada como centrocampista.

Además, la baja por sanción de Postigo provocaría la vuelta al once titular de Rubén Vezo, ya que el portugués parece estar por delante de Duarte en el criterio del técnico, mientras que Carlos Clerc y Toño García pelean por el puesto de lateral zurdo titular.

En el ataque también puede haber novedades con Morales, Mayoral y Roger en la lucha por dos puestos.