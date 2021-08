Luis Milla muestra su "plena confianza" en el equipo

El centrocampista del Granada CF Luis Milla mostró su "confianza plena" en el equipo después de la derrota sufrida este domingo en el campo del Rayo Vallecano, un 4-0 que calificó como un resultado "doloroso y jodido para todos".

"No fue el día que queríamos y no estuvimos como habíamos planteado el partido", reconoció en declaraciones a los medios del club Milla, que, sin embargo, recordó que están "al inicio de liga" y "es un partido", por lo que advirtió de que "no hay que volverse locos".

Según el medio madrileño, "hay confianza plena en este grupo, en este cuerpo técnico", y dijo que está "seguro" de que el Granada va a "dar muchas victorias a la afición y de que de este pequeño bache se va a salir adelante".

Luis Milla aseveró que afrontan estas dos semanas de entrenamientos sin competición "con la ambición de seguir mejorando", que es la "idea que siempre tiene el grupo", y aseguró que lo hubieran hecho "igual" en caso de ganar en Vallecas.

"Estos quince días nos van a venir bien para mejorar como equipo, para dejar este resultado atrás y poder afrontar el partido del Betis con las garantías máximas", recalcó.