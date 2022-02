Dramática trayectoria del Granada CF, con una situación clasificatoria sostenible

Hay una buena y una mala noticia en el Granada CF. La buena es muy buena y la mala es muy mala. La primera es muy corta de contar: cabe una línea. La segunda es muy larga de escribir.

Esta última, la mala, es que el Granada CF es un desastre en las últimas jornadas. Lleva siete partidos sin ganar y cinco derrotas consecutivas, recibe goles con una facilidad pasmosa, no ataca ni genera como antes en ataque, no transite casi nada bueno, le crean muchísimo peligro, va hacia abajo en picado, es el peor equipo del último tramo de temporada, no vence desde 2021 y lejos de disipar dudas, las aumenta con cada partido que pasa.

La buena noticia es que tiene cuatro puntos de renta sobre el descenso, pese a todo lo anteriormente expuesto.

Esto quiere decir que la visión general de la situación, sin fijarse sólo en lo ocurrido desde el triunfo ante el Atlético de Madrid o desde el empate frente al Barça, no es demasiado negativa.

Y es que además de tener más de un triunfo de renta sobre ese descenso cuentas con el que siguiente rival es uno de los equipos de abajo y juegas en casa.

También quiere decir, si reducimos el análisis al último tramo del curso, que los motivos para preocuparse aparecen por todos lados y que la tendencia es peligrosísima, porque en dos jornadas te puedes ver metido entre los tres últimos si la situación no cambia radicalmente.

Ya saben, lo del vaso medio lleno o medio vacío. Con dos análisis distintos, pero que son perfectamente compatibles.

El término medio

Suelen citar mucho los más antiguos del lugar a Juan y a Juanillo cuando hay que buscar el término medio de una situación.

Podemos tirar del tópico para analizar las dos últimas alineaciones de Robert Moreno y la disyuntiva, sobre la que se le ha preguntado en rueda de prensa varias veces, de apostar por las nuevas incorporaciones o por la ‘vieja guardia’, esa que fue clave para resolver tanto en el campo como fuera de él la primera crisis de la temporada, cuando empezó el Granada la liga con siete jornadas sin ganar, como ahora.

Fichajes como Uzuni, Matías Arezo y Álex Collado fueron titulares en San Sebastián, igual que el joven Raúl Torrente, con otros nuevos como Petrovic teniendo minutos.

Todos ellos, y también Dani Raba, actuaron en el Bernabéu en la semana de antes. Ninguno de los seis jugó de inicio ante el Villarreal y sólo la mitad pisaron después el césped.

Puede ser que Robert busque y no encuentre la manera que acoplar a las incorporaciones, o que tenga dudas sobre quién son realmente de los muchos efectivos que tiene en su plantilla los más cualificados para sacar las castañas del fuego.

Pueden ser muchas cosas, pero la sensación que se da es la misma que al inicio de temporada, que no están las ideas claras. Ni en cuánto a quién tiene que jugar, ni en torno a cómo hay que jugar, ni en relación al esquema con el que hay que jugar.

Final o no final

No supo decir el técnico en sala de prensa si el choque del lunes ante el Cádiz es o no una final para el equipo y para él.

Analizando todas las certezas expuestas al principio está claro que no lo es para el Granada, pero sí para la figura del entrenador.

Seguirán los rojiblancos fueran del descenso aunque pierdas, mas será difícil que el preparador aguante otro revolcón, porque son demasiados seguidas y sin pinta de que el enfermo mejore la cara, más bien todo lo contrario.

Un año de Nápoles

Esta semana se cumple un año de la eliminatoria jugada por el Granada CF ante el Nápoles, uno de los mejores recuerdos que tendrán de por vida los granadinistas.

No es fácil analizar las causas de porqué un equipo, con la base formada por los mismos jugadores, ha cambiado tantísimo.

Porque recuerdas ese 2-0 en el Nuevo Los Cármenes o esa épica resistencia en el Diego Armando Maradona y es inevitable que se caiga una lágrima de emoción. Y si lo compara con lo de ahora, por la mejilla bajan dos: una de emoción y otra de desolación.