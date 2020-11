Un mes frenético por delante

No por conocido deja de ser noticiable, no por esperado deja de ser impactante. El parón de selecciones que permite al Granada CF descansar este fin de semana no es más que un pequeño relax ante el frenético final de año que le espera.

La pandemia del coronavirus y la participación del equipo la pasada campaña en las eliminatorias finales de la Copa del Rey y en la actual en la Liga Europa provocan que la que se avecina no sea una situación desconocida, mas eso vale para poco.

Un total de diez partidos tendrá que disputar el Granada en apenas un mes, en el periodo que transcurre entre el próximo domingo 22 de noviembre y el miércoles 23 de diciembre, aunque éste último podría ser incluso adelantado al martes 22.

Diez partidos en 32 o 31 días, diez compromisos en un mes, una media redondeando de un encuentro oficial cada tres días, sin tiempo casi ni para respirar entre uno y otro.

Encima, de tres competiciones diferentes, ya que alternará primero LaLiga Santander con la segunda mitad de la fase de grupos de la Liga Europa, y después el campeonato doméstico con la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Cuestiones a las que se ha referido Diego Martínez en lo va de temporada como ser capaz de cambiar el chip o que no dure la resaca emocional, ya sea para bien o para mal, tras cada encuentro, van a adquirir en este periodo más importancia que nunca.

Cuatro de cinco en casa

Tras dos semanas sin jugar, que para todos los que fueron a Chipre y se tuvieron que confinar al regreso serán dos y media, el plantel rojiblanco reanudará LaLiga Santander el próximo domingo contra el Real Valladolid. Será en el Nuevo Los Cármenes a las 18:30 horas.

Uno de los aspectos positivos del maratón radica en que el Granada disputará como local cuatro de esos cinco primeros partidos, aunque después será al revés ya que tendrá que jugar fuera cuatro de los cinco últimos.

Tras recibir a los pucelanos, partido clave de la Liga Europa el jueves 26 (21 horas) ante el Omonia, con la opción de dejar ya sellado el pase a la siguiente fase.

Sólo tres días después visitarán los rojiblancos al Celta, el domingo 29 a las 18:30 horas en Vigo, mientras que el jueves 3 de diciembre (21 horas) llegará al Nuevo Los Cármenes el histórico PSV Eindhoven.

El Granada alcanzará el ecuador del maratón el domingo 6 en casa ante el Huesca, duelo que LaLiga ha fijado para las 14 horas, apenas dos días y medio después del duelo ante los holandeses.

Cuatro de cinco fuera

Si todo transcurre por los cauces esperados, el Granada visitará el jueves 10 al PAOK en Salónica (18:55 horas) ya clasificado para los dieciseisavos de final de la competición europea, por lo que podrá reservar efectivos de cara al choque del domingo 13 en Elche.

El miércoles 16 empezará la Copa, en la que los rojiblancos visitarán a un equipo de Tercera o de categoría autonómica que se conocerá en el sorteo de este lunes.

El estresante periodo de encuentros lo cerrarán los de Diego recibiendo el domingo 10 o el día de antes al Real Betis y visitando el martes o el miércoles siguiente al Real Madrid.

Si el Granada sigue vivo en la Copa, el inicio del nuevo año será igual, ya que, tras descansar sólo una semana tras el choque ante los blancos, en los ocho días que transcurren entre el 30 de diciembre y el 6 de enero jugará tres partidos más.