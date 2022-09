Mismo plan en el Granada CF con diferente ejecución

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, hizo una pequeña revolución en su once inicial para recibir al Mirandés. La dolorosa y dura derrota ante el Eibar no cayó en saco roto, como era de esperar, y el técnico introdujo hasta cuatro novedades en su once.

Dos de ellas tienen detrás problemas físicos de algunos jugadores, por lo que es imposible saber si los hubiera realizado o no. Son la vuelta a la titularidad de Ignasi Miquel en el sitio de Cabaco tras no estar en Ipurua por lesión y el regreso de Quini al lateral zurdo en lugar de Jonathan Silva, que fue titular ante el Eibar pero baja por cuestiones físicas este sábado.

Los otros dos sí que tienen como único motivo el táctico. Es el estreno en el once tanto de Meseguer, ex jugador precisamente de Mirandés que llevaba dos partidos sin participar, y de Alberto Perea, que había comparecido en los anteriores duelos saliendo desde el banquillo. Petrovic y Jorge Molina fueron los sacrificados en relación al choque pasado.

Karanka repitió el 1-4-2-3-1 que ha usado en todos los partidos desde que comenzó el campeonato, con la novedad de que en esta ocasión fue Alberto Perea el que se vistió de media punta, con Callejón como principal referencia arriba. En el doble pivote estuvo junto a Meseguer el casi intocable Bodiger, tanto como André, Ricard, Rubio, Antonio Puertas y Uzuni.

El Mirandés, que llegó al Nuevo Los Cármenes como colista tras sumar sólo dos empates en cinco jornadas, salió al campo valiente, sin miedo a tener el balón y buscando constantemente la espalda de los cuatro zagueros rojiblancos. Incluso marcó, aunque fue anulado el gol por salir el balón fuera en el envío desde la esquina antes de que rematara Raúl Navas.

En uno de esos envíos en largo hacia Raúl García, el punta accitano de los visitantes, se lesionó Ignasi Miquel, que era duda para el choque. El jugador se fue al suelo, aunque fue capaz de cortar el ataque, y pidió rápidamente el cambio.

Cambio de planes

Hubo sorpresa en el sustituto elegido por Karanka, ya que no fue ni Cabaco, que había sido el elegido para Eibar, ni Pepe, el teórico cuarto central del equipo, sino Víctor Díaz. El capitán aún no había tenido minutos esta campaña y lo que había jugado con Karanka lo había hecho de lateral, pero fue el escogido para situarse de central zurdo.

El Granada se fue metiendo poco a poco en el duelo a partir de tener el balón y jugarlo con más criterio, algo en lo que colaboraron sobre manera tanto Alberto Perea como Víctor Meseguer, buenos escuderos de un notable Bodiger. Esa mejoría apenas se tradujo en ocasiones claras.

Pese a la movilidad de los de arriba, con un activo Callejón, costó mucho a los de Karanka inquietar el marco rival. Cuando ya se oteaba el descanso salió a relucir la calidad individual, esa que tiene el Granada y que le sirve para desatascar partidos. Bodiger pegó un inteligente pelotazo arriba, Callejón fue listo para posicionarse y para hacer un fenomenal control-asistencia y Uzuni la puso desde fuera del área justo donde tenía que ponerla.

Como si quiera redimirse de la tardanza en los cambios mostrada en anteriores choques, Karanka hizo su segunda sustitución en el descanso, entrando Jorge Molina por un fatigado y aún lejos de su mejor forma física Alberto Perea. Se colocó Callejón en la media punta y el veterano punta como referencia arriba en el inamovible 1-4-2-3-1 rojiblanco.

Cambios no tardías

Lo primero que pasó en el segundo tiempo fue el empate del Mirandés, totalmente evitable porque llegó en una absurda pérdida de balón de Bodiger que aprovechó Raúl García para superar con mucha clase a André tras dejar en el camino a Víctor Díaz. El empate dio paso a los mejores minutos del Granada, con llegadas claras, dominio y opciones para volver a marcar.

Tampoco hubo variaciones tácticas cuando a la hora de juego entraron Bryan Zaragoza y Petrovic, que se situaron en los lugares respectivos de los sustituidos Antonio Puertas y Petrovic. El joven canterano dio profundidad al equipo por la derecha y el serbio recorrido y llegada desde la medular. Los dos estuvieron bastante bien.

Llegó el gol de la victoria, buscado y merecido por el Granada. Karanka aguantó para hacer su último cambio hasta los instantes finales, que también dejaron la roja a Jofre por golpear a Uzuni. Matías Arezo entró por Callejón, acabando el Granada con el mismo dibujo.