El Granada CF se pone a punto en Montecastillo

El Granada CF ya está metido de lleno en su tercera semana de pretemporada, que se diferencia de las otras dos en que esta se desarrolla al completo en el Complejo Montecastillo de Jerez de la Frontera.

En tierras gaditanas lleva a cabo el equipo rojiblanco su concentración de pretemporada, que empezó el lunes y finalizará el sábado tras el amistoso a jugar contra el Ceuta.

En lo que no hay diferencia respecto a semanas anteriores de trabajo es en lo relacionado con las caras nuevas, ya que Vallejo sigue siendo, por ahora, el único refuerzo de cara a la campaña del regreso a Primera.

Tienen que venir jugadores nuevos y hay negociaciones avanzadas, pero por ahora nadie más se ha unido a la pretemporada del equipo fuera de Granada.

El cuadro dirigido por Paco López desarrolló este martes su primer día completo de trabajo en Montecastillo. Ya el lunes entrenó por la tarde, pero fue este martes cuando se ejercitó tanto por la mañana como en sesión vespertina.

Según el plan de trabajo hecho público por el club, será el único día con dos entrenamientos durante la concentración, ya que tanto el jueves como el viernes sólo habrá sesión matinal.

No obstante, este miércoles sí que estará a tope el plantel, ya que por la mañana se entrenará en su lugar de concentración y por la tarde se desplazará hasta Sanlúcar de Barrameda para diputar su tercer amistoso de pretemporada.

Será en el Estadio El Palmar donde el Granada se mida desde las siete y media de la tarde a un Atlético Sanluqueño que milita en la Primera RFEF.

El partido

Tras superar al San Fernando, de la misma categoría, por 3-1, y doblegar por un claro 8-0 al CD El Ejido, equipo de Tercera, el cuadro de Sanlúcar vuelve a poner a prueba a los de Paco López.

Está por ver si el técnico puede usar o no a jugadores llamados a ser importantes que faltaron a partidos anteriores, caso de Weissman que aún no se ha estrenado o de Antonio Puertas que no estuvo contra los ejidenses.

Y también será interesante comprobar si el técnico vuelve a probar con detalles tácticos inhabituales como las posiciones de Alberto Soro y de Vallejo como carrileros o la de Petrovic volcado a la banda derecha.

Por lo demás, el choque se presenta como una buena oportunidad para comprobar si tienen minutos, y cómo lo hacen, jugadores que tratan de ganarse un sitio en la primera plantilla, caso de Alpha o Famara.

El choque, como los dos ya disputados y el del próximo sábado ante el Ceuta, se podrá seguir en directo tanto en TG7 como en el canal de Youtube del Granada CF.