Neyder Lozano ve la luz al final del túnel en el Granada CF

Hay desde hace tres temporadas un futbolista en el Granada CF que no sale en los titulares. No juega, no entra en las convocatorias y ni siquiera entrena por con el grupo. En la mayoría de tiempo que lleva en el club ni ha contado con ficha federativa.

Es el colombiano Neyder Lozano, y es un jugador más de la plantilla rojiblanca, pese a todo lo contado anteriormente. Su no disponibilidad se debe a las lesiones. En concreto a una que lo trae por la calle de la amargura desde que llegó al Granada en el verano de 2019.

Acaba de cumplir 28 años y, por fin, parece que empieza a ver la luz al final del túnel. Desde la pasada semana completa parte de los entrenamientos con el grupo, al mismo ritmo que sus compañeros.

Lo que para otros sería un simple paso más en un proceso de recuperación ordinario, para el zaguero cafetero esta vuelta a la tarea junto al grupo es un paso de gigante camino de su recuperación total.

“Es para todos un ejemplo de constancia y superación ante la adversidad”. Ese es el mensaje que usó el Granada para felicitarlo en sus redes oficiales la pasada semana, cuando también mostró un vídeo de su vuelta a la tarea grupal, por ahora en días determinados y no durante toda la sesión. Poco a poco.

Neyder Lozano tuvo la mala suerte de lesionarse a las pocas semanas de recalar en el Granada, al que llegó desde el Elche tras finalizar su contrato con el cuadro iliitano, donde destacó en Segunda División.

Acababa de subir el conjunto rojiblanco a Primera y llegaron varios futbolistas. Para reforzar la zaga de incorporaron Domingos Duarte y el colombiano, que buscaba su sitio en el once durante la pretemporada cuando en un partido sufrió una rotura de la tibia de su pierna derecha.

Ahí empezó el calvario que aún no ha finalizado, aunque la luz se otea cada vez más cerca al final del largo túnel. La lesión, en principio, le iba a tener unos meses de baja, pero nada más lejos de la realidad.

Vino una complicación tras otra hasta el punto de haber pasado ya cuatro veces por el quirófano, la última hace unos meses para tratar de acabar con una rara e inhabitual infección que había aparecido en la zona afectada.

Lo peor quedó atrás

Las sensaciones actuales invitan a pensar que todo eso ya ha pasado. Que Neyder Lozano se encuentra, como cualquier otro futbolista que se lesiona, en la parte final del proceso de vuelta, aunque no es lo mismo a la hora de coger el ritmo estar fuera unas semanas o meses que estar tres años, que es prácticamente lo que lleva sin jugar.

Esta campaña no se le podrá ver sobre un terreno de juego. Ni tiene licencia federativa con el Granada ni está previsto que esté disponible antes de que acabe el curso.

El objetivo es que llegue lo mejor posible al inicio del próximo campeonato. Tras tres años en el dique seco, esperar unos meses más o menos es poco menos que anecdótico.

El fin tras todo lo pasado, está claro, es volver a jugar. Otra cosa es que lo pueda hacer en el Granada, donde sus servicios médicos y sus compañeros se han volcado en todo momento con él. Ha sido uno más, con Diego Martínez y con Robert Moreno.

Cuando llegó al club granadino firmó por tres temporadas, las tres que va a pasar sin poder jugar. Al menos, con la vuelta gradual a los entrenamientos grupales ya ve más cerca el final de la pesadilla.

Neyder Lozano, un jugador más del Granada, querido y admirado por sus compañeros, que sueña con volver a ser futbolista y disputar un partido de verdad en el verde. El objetivo está un poco más cerca.