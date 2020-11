... Y volver a ganar

Desde el 5 de este mes que el Granada CF no logra una victoria. Fue hace 21 días, un dato que se antoja estraño para un equipo que desde hace tiempo presenta saldos positivos en todo lo que hace. Precisamente, el conjunto que dirige Diego Martínez se impuso ese día a su rival de esta noche: el Omonia Nicosia (0-2).

Así, este jueves es el día en el que toca volver a ganar. Y toca por varias razones: porque es necesaria la victoria para tener prácticamente asegurado el pase a los dieciseisavos de final de la Liga Europa, porque el Granada es superior a su contrincante, porque se juega en Los Cármenes (21:00 horas) y, lisa y llanamente, porque sí.

Se puede añadir otro motivo más: el Granada tiene que dar un golpe de timón a un mes de noviembre que ha sido muy movido –el coronavirus se coló en el equipo y LaLiga no ayudó, sino todo lo contrario– y en el que hasta ahora los resultados no han acompañado.

Salvo el mentado triunfo logrado en Chipre, en la competición liguera apenas se ha sumado un punto tras cosechar un empate –Levante (1-1)– y dos derrotas –Real Sociedad (2-0) y Valladolid (1-3)–. Por lo tanto, el triunfo que se ha de lograr (y trabajar) sobre el césped, además de las buenas consecuencias que tendría en la Liga Europa, serviría para dar alas al equipo de cara a recuperar el tono en LaLiga, que es la competición que realmente importa.

Favorito

Tras lo visto en la primera mitad de la fase de grupos, el E en este caso, y dados los resultados, el césped de Los Cármenes será el escenario de un partido en el que se enfrentarán el que mejor lo ha hecho con el que peor resultados ha obtenido.

La consecuencia es que el Granada se juega muchas de sus opciones de seguir adelante en la competición continental, tanto que podría lograr la clasificación matemática para las eliminatorias si cumple con su misión de saldar el encuentro de hoy con una victoria y, además, gana el PAOK en su visita al PSV Eindhoven. Por su parte, los chipriotas están prácticamente descartados y sus escasas opciones pasan por sumar los tres puntos en el Nuevo Los Cármenes.

Un partido más, el Granada lo afrontará con bajas en su primera plantilla. De hecho, hasta ocho jugadores de la primera plantilla no están disponibles para Diego Martínez ya sea por lesión o por no estar inscritos en la UEFA. Esta semana han ‘caído’ Ángel Montoro, que tiene tiempo por delante para su recuperación, y Yan Eteki, que si llega al partido lo hará muy justo. Ambos se unen a los lesionados Víctor Díaz, Quini, Kenedy y Neyder Lozano. Junto a todos estos futbolistas, no pueden jugar Fede Vico y Ramon Azeez, no inscritos para esta competición.

Por el contrario, el preparador granadino recupera a Antonio Puertas, que tras guardar la oportuna cuarentena ya superado el coronavirus. Otros jugadores como Jesús Vallejo, Yangel Herrera, Luis Suárez y Roberto Soldado podrán retornar al once inicial tras haber comenzado en el banquillo el partido del pasado domingo ante el Valladolid.

Está por ver si los problemas de efectivos de los rojiblancos en la medular y la teórica debilidad del Omonia, al que ya ganó el Granada por 0-2 en Chipre en su anterior cita continental, llevan al técnico a cambiar su esquema habitual o sigue apostando de inicio por un once con tres centrocampistas.

El rival

El Omonia llega al partido con sólo un punto sumado en tres jornadas de la Liga Europa, conseguido al empatar en el campo del PAOK (1-1), y con la necesidad de ganar para mantener opciones reales de clasificarse para los dieciseisavos de final. El conjunto dirigido por el noruego Henning Berg atraviesa un mal momento, ya que no ha ganado ninguno de los siete últimos partidos oficiales que ha disputado entre la Liga Europa y el campeonato doméstico chipriota.

El Omonia, que nunca ha jugado un partido oficial en España, no podrá contar en el Nuevo Los Cármenes con su delantero eslovaco Michal Duris, que fue expulsado en el encuentro jugado ante el Granada en Chipre. Los de Nicosia tratarán de defender con orden agarrándose a su portero brasileño Fabiano Ribeiro, uno de sus jugadores más destacados, para intentar hacer daño al Granada en acciones de velocidad a la contra y en jugadas de estrategia a balón parado, como ocurrió en el anterior partido disputado entre ambos conjuntos.

Arbitrará el enfrentamiento la colegiado francesa Stephanie Frappart, que se convertirá así en la primera mujer que pite al Granada CF en un encuentro en el fútbol profesional.