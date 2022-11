Karanka tiene "preocupación cero" ante la sequía goleadora del equipo

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, reconoció en vísperas de que su equipo visite este domingo al Oviedo que necesitan “meter más goles”, pero que tiene “preocupación cero” porque crean “muchísimas ocasiones y muy claras”.

Karanka afirmó este sábado en rueda de prensa que espera un partido “complicado, como todos” ante un cuadro ovetense que “está en una situación complicada” y que cuenta con la ventaja de “jugar en casa”.

“Alvaro (Cervera) intenta cambiar cosas y está intentando crear su filosofía, pero están teniendo problemas de lesiones. Seguro que intenta dar lo máximo y conseguir lo que hizo en Cádiz, que fue mucho porque es un gran entrenador que conoce bien la categoría”, comentó sobre el nuevo técnico de los ovetenses.

Karanka ve a sus jugadores “bien” pese a la “paliza física y psicológica” de los últimos partidos ante Cartagena y Levante, por lo que avanzó que si mete cambios este domingo será “por decisión táctica” ya que no tiene que “tomar decisiones por rotar o dosificar”.

Tras acumular sin goles a favor seis partidos a domicilio y seis de los ocho últimos del campeonato, el técnico no ocultó que necesitan “meter más goles”, pero dejó claro que tiene “preocupación cero” por esta sequía anotadora.

“Me preocuparé cuando vea que los jugadores no están comprometidos o haya partidos que no lo den todo. Hay que mejorar los números de cara a gol, pero me preocuparía si viera que no creamos ocasiones. Tuvimos muchísimas y muy claras, por ejemplo, en Cartagena o contra el Zaragoza”, declaró.

La clave es la confianza

El técnico reconoció que trata de “seguir transmitiendo confianza” y de “quitar presión” a sus atacantes, agregando que “lo importante es la imagen, y la imagen cada día es mejor”.

El preparador cree que “varios jugadores se han puesto más a tono físicamente” que el equipo “ahora está mejor tácticamente y físicamente”, algo que “se nota en el rendimiento y en el campo”.

Karanka tampoco se mostró inquieto porque el Granada esté fuera de los siete primeros de la clasificación, aludiendo a que el equipo “está mejorando” y a ir “paso a paso” porque es su “forma de trabajar” y la que le ha funcionado.

“Cuando tienes la plantilla que tengo aquí, la clave es segur trabajando y verles felices y comprometidos. El tema clasificación, con la seguridad que tengo en mi trabajo y en los jugadores, no me preocupa mucho ahora”, aseveró.