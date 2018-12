El líder vuelve al calor del hogar

Veintiún días han transcurrido desde que el Granada CF cosechara su primera derrota de la temporada en Los Cármenes. Cuando se perdió ante el Sporting en el último minuto el pasado 23 de noviembre, los aficionados que salían de la instalación del Zaidín echaban números teniendo en cuenta el calendario que le restaba a su equipo en las dos siguientes semanas con dos salidas consecutivas, una de ellas a La Rosaleda de Málaga, donde nadie había ganado. Pero pocos podían imaginar que tres semanas después, los rojiblancos vuelven al calor del hogar como líderes en solitario tras sumar dos victorias seguidas a domicilio y con un, a priori, calendario más asequible en los próximos seis encuentros.

Cuatro en casa

Porque los de Diego Martínez arrancan este sábado una fase del campeonato en la que deberán disputar cuatro de los próximos seis partidos ante su público. Esto no asegura nada y más con el rendimiento que están ofreciendo lejos de casa, pero al menos se podrá disfrutar en el próximo mes y medio, previo parón por las fiestas navideñas, de un equipo que comienza a ilusionar de nuevo a la ciudad.

Ambiente

Se espera un gran recibimiento a los rojiblancos en la cita de hoy (16:00 horas). Méritos han hecho para ello. Además, la hora permite disfrutar de toda la tarde por delante cuando concluya el choque y la meteorología parece que va a acompañar. Por tanto, no hay excusa para no acudir a Los Cármenes y superar los 13.227 espectadores que es el récord de asistencia en lo que se lleva de campaña.

En ese sentido, la entidad ha tratado de movilizarse y durante la semana todos los abonados han podido adquirir una entrada para un acompañante en su mismo sector por 10 euros. Además, en colaboración con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, se ha puesto en marcha una campaña de recogida de juguetes bajo el título 'Mi juguete, tu sonrisa' en la que aquellos aficionados que lo deseen pueden entregar regalos nuevos y a cambio recibirán una entrada de categoría infantil para presenciar el choque.

El rival

Llega a Granada el Real Oviedo del ex técnico rojiblanco Juan Antonio Anquela, un conjunto muy irregular que, a diferencia de los de Martínez, tiene como punto débil su sistema defensivo. Once goles más han recibido los ovetenses, 23, el que más encaja de los quince primeros clasificados de Segunda, y once son los puntos que separan a ambos equipos en la clasificación. Una cifra de tantos encajados que en LaLiga 1|2|3 es sinónimo de mitad de la tabla hacia abajo.

Sin Joselu ni Saúl

El cuadro asturiano cuenta con una plantilla corta y las lesiones le está afectado en demasía. A la cita no acudirá Joselu, que fuera delantero granadinista la pasada campaña y que se ganó a la grada por su entrega y poco más. El onubense está de baja por una lesión muscular. Tampoco será de la partida su mejor jugador, Saúl Berjón, uno de los futbolistas de más calidad de la categoría. A ellos se les suma Forlín y el canterano Javi Hernández, que fue expulsado la pasada jornada.

Sí estará Carlos Hernández aunque acaba de salir de una lesión y no se encuentra al 100%, así como Richard Boateng, que llegara a debutar con el Granada CF en Primera División con Lucas Alcaraz en Bilbao aunque no está contando mucho para Anquela y se plantea marcharse en el mercado invernal.

Refuerzo

La sorprendente marcha de Aarón Ñíguez a Malasia en noviembre ha sido cubierta por Omar Ramos, un jugador de mucha calidad que llega del Leganés y que ya debutó ante el Almería. El ex del Valladolid, entre otros, estará disponible al igual que Christian Fernández, un duro defensor que en el duelo en el Carlos Tartiere de la pasada campaña mandó al hospital por un codazo en la mandíbula a su actual compañero Joselu, además de pisar deliberadamente a Agra delante del asistente terminando el choque sin ver amarilla.

Los mismos

Por su parte, Diego Martínez tiene tres bajas ya conocidas (Fran Rico, Adri Castellano y Álex Martínez) y ha tirado del Recreativo pues tan sólo cuenta con 18 efectivos de la primera plantilla aunque Pablo Vázquez y José Antonio apenas están contando para el gallego de ahí que Carlos Neva repita en la convocatoria.

En cuanto al once inicial, pocas novedades se prevén. Únicamente comprobar qué jugador de los cuatro medias puntas habituales se queda en el banquillo. En Tarragona fue Fede Vico, ante el Málaga Antonio Puertas y frente al Sporting Pozo, aunque éste llegaba de estar concentrado con la selección sub 21. El sevillano no parece que vaya dejar el once inicial, por lo que Puertas, Vico y Vadillo pelearán por dos plazas. De hecho, no sería descartable que el extremo gaditano fuera suplente por primera vez en la temporada pues ha bajado sus prestaciones en las últimas jornadas.

Dirigirá la contienda el gallego Pérez Pallas, una designación que no ha sentado nada bien en tierras asturianas debido a que en las últimas temporadas sus actuaciones ante los carbayones no han sido precisamente buenas, según cuentan por Asturias.

La tercera defensa del liderato de los rojiblancos se hará en casa, donde no se puede fallar más.