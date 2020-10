El Granada CF busca ante el PAOK una victoria que le acerque a los dieciseisavos de final de la Liga Europa

Será un encuentro de gala aunque sin público en las gradas. Una pena. Este jueves podría ser una de esos días con un ambiente ‘futbolero’ extraordinario no sólo en las gradas del Nuevo Los Cármenes y aledaños, sino en toda la ciudad. Y durante las 24 horas.

Un partido como el de este jueves estaba llamado (está llamado) a ser imborrable en la mente de los miles aficionados rojiblancos que se han pasado toda su vida esperando una cita como ésta, en la que el Granada CF ejercerá de anfitrión de un torneo continental. Y no lo hace como víctima propiciatoria, sino como un serio aspirante a superar la fase de grupos de la Liga Europa. Y lo será aún más si vence al PAOK de Salónica griego.

El ambientazo que a buen seguro habría aderezado el partido de este jueves se tendrá que trasladar a los hogares, porque ya ni en los bares. Se ha cruzado el Covid-19 en la vida de todos. Además de la tragedia que ha acarreado, acarrea y acarreará en todo el mundo, la pandemia además ha llegado el momento más inoportuno para los granadinistas.

En racha

Dolorosa realidad al margen, lo cierto es que el Granada recibe al PAOK en un momento dulce. Quizá el más dulce de casi nonagenaria historia.

El equipo de Diego Martínez, que encadena tres victorias consecutivas, no sólo está en lo más alto de la clasificación de LaLiga Santander –a un punto del líder, la Real Sociedad, pero con un partido menos–, sino que tras su brillante clasificación en la fase previa de la Liga Europa, comenzó hace una semana la de grupos de forma brillante con un triunfo en Eindhoven ante el PSV por 1-2. Este resultado hace que el Granada reciba al conjunto griego, que empató ante el Omonia chipriota en la primera jornada, como líder de su grupo. Un triunfo esta noche afianzaría a los rojiblancos en la primera posición y en condiciones de ser un firme candidato a acabar primero del Grupo E.

Ausencias

Diego Martínez no podrá contar con ocho de sus jugadores para recibir al PAOK. No están disponibles por lesión Quini, Ramon Azeez, Domingos Duarte, Víctor Díaz, Maxime Gonalons ni Neyder Lozano, mientras que Roberto Solado sigue confinado tras dar positivo por coronavirus y no está inscrito para esta fase de grupos Fede Vico.

Por tanto, la zona donde el técnico rojiblanco acumula más bajas es en defensa, en la que sólo podría entrar para dar descanso a alguno de los jugadores habituales que están disponibles el argentino Nehuén Pérez.

Todo apunta a que volverán al once inicial Luis Milla, que no jugó en Getafe, Antonio Puertas y Darwin Machís, que no fueron titulares en el enfrentamiento del Coliseum Alfonso Pérez.

El rival

Para los griegos, que empataron ante el Omonia en su feudo en la primera jornada, es clave no caer en Los Cármenes porque después tendrán que afrontar dos compromisos consecutivos ante el potente PSV Eindhoven en su pelea por pasar a los cruces.

Los de Salónica han empatado los dos últimos partidos que han jugado, ya que la otra igualada llegó ante el AEK de Atenas (1-1) en encuentro de una liga griega en la que marchan sextos.

El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira cuenta en sus filas con dos defensas bien conocidos en Granada: el español José Ángel Crespo, que a lo largo de su carrera coincidió con varios jugadores actuales del Granada, aunque es duda para el choque al estar recién salido de una lesión muscular, y el islandés Sverrir Ingason, que militó media temporada en el conjunto rojiblanco.

Quien no jugará seguro será el lateral brasileño Leo Matos, uno de los futbolistas más veteranos e importantes hasta ahora de los griegos pero que esta misma semana ha rescindido su contrato con el equipo por motivos personales.

Pese a que ahora vive un momento de forma irregular, el PAOK inició muy bien la temporada y estuvo a punto de plantarse en la fase de grupos de la Liga de Campeones tras eliminar al Besiktas turco (3-1) y al Benfica portugués (2-1), aunque cayó en el cruce final ante el Krasnodar ruso al perder por 2-1 en la ida y por 1-2 en la vuelta.

El PAOK acumula doce temporadas consecutivas en competición europea, pero no ha ganado en ninguna de las cinco ocasiones en que se ha medido como visitante a un conjunto español.

Por lo tanto, sobre el césped de Los Cármenes y bajo un ambientazo silencioso, esta noche se medirán un conjunto acostumbrado a viajar por Europa y un Granada debutante pero que sigue empeñado en hacer historia a pesar de todos los pesares.