Paco López ya ha utilizado a 21 jugadores en el Granada esta temporada

En no pocas ocasiones el entrenador del Granada CF, Paco López, se ha referido a la importancia del colectivo por encima de las individualidades y ha hablado de la importancia de que todos los jugadores aporten.

En este tipo de discursos, tanto el actual preparador rojiblanco como cualquier colega de profesión insisten en lo largas que son las temporadas y en lo trascendente de que todos los futbolistas estén preparados para actuar en cualquier momento.

En el caso del Granada actual no ha hecho falta esperar que pasen muchas jornadas para comprobar la importancia de todos los miembros de la plantilla.

Y es que sólo han tenido que pasar cuatro jornadas para que el técnico valenciano haya utilizado a un total de 2i jugadores. Es decir, el de Silla ha usado efectivos que dan para dos onces prácticamente diferentes pese a que sólo se han disputado cuatro encuentros.

La portería ya es el mejor ejemplo de la importancia que da Paco López a todos sus efectivos, porque no es normal haber cambiado ya de cancerbero en sólo cuatro partidos sin mediar lesión o sanción en la decisión.

Empezó jugando André Ferreira y a las dos semanas le llegó la oportunidad a Raúl Fernández, sin minutos por ahora para Adri López, un tercer portero que sí que tuvo oportunidades la pasada campaña en Segunda.

En la zaga no se ha completado el cupo de jugadores disponibles. De hecho, es donde más efectivos faltan por estrenarse ya que aún no lo han hecho Torrente, por lesión, Manafá, que no ha tenido minutos pese a formar parte de las convocatorias, ni Álvaro Fernández, el último fichaje que aún no ha estado disponible para ningún partido.

El último en tener minutos con el Granada es el jugador del filial Miki Bosch, que se estrenó ante la Real Sociedad en Primera tras haber tenido ya minutos el curso pasado en la categoría de la plata con el primer equipo.

Gran parte de culpa de que el Granada ya se haya ido hasta los 21 jugadores usados la tiene la medular, porque en esa parcela del campo Paco López los ha probado a todos.

Pese a que el doble pivote siempre ha sido el formado por Sergio Ruiz y por Gumbau, tanto los jugadores que actúan por medio como los de banda han tenido oportunidades.

En la delantera también ha habido minutos para todos, desde futbolista como Callejón que un día actúa como carrilero y otro en la punta de lanza, hasta Lucas Boyé, que se estrenó y marcó en el Reale Arena ante la Real Sociedad.

El quinto jugador de la primera plantilla, si se incluye aquí a Adri López, que aún falta por tener minutos es el israelí Weismann, que ha entrenado al margen del grupo desde la pretemporada y al que Paco López tiene que meter ahora en dinámica al confirmarse que ha sido tramitada su licencia al quedarse en la entidad.

21 jugadores de los 26 que tiene a su disposición de forma habitual Paco López en sus entrenamientos ya han tenido minutos pese a disputarse sólo cuatro partidos. La importancia de estar preparado para cuando haga falta es una realidad en este Granada.