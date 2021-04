Permanencia en el bolsillo, felices sueños europeos

Dijo Diego en el pasado que “las cuentas son un cuento” y que en el mundo del fútbol no existen “las medio permanencias” o las “salvaciones virtuales”. Por una vez, y sin que sirva de precedente, no haremos caso al entrenador del Granada CF y rellenaremos parte de este texto tirando de matemáticas, precedentes y suposiciones encaminadas a convertirse en certezas si no ocurre nada raro.

Empezaremos por la conclusión: el Granada, en circunstancias normales, está ya salvado. En el improbable caso de que no sumara ningún punto más en las nueve jornadas que quedan para que concluya LaLiga Santander, los 36 que tiene actualmente serán suficientes para lograr la permanencia.

Viajemos a un panorama menos optimista. Si a los de abajo les diera por ganar más de lo habitual, bastaría con 39 puntos para lograr el objetivo. Es decir, con vencer en un encuentro más de los nueve que restan. Para hacer estos vaticinios hay que irse a lo que ha pasado en las ocho últimas temporadas en la máxima categoría del fútbol nacional. En tres de esos ocho cursos más recientes la salvación estuvo en 36 puntos o menos.

Sin embargo, en los cinco en que estuvo por encima, sólo una vez (en la campaña 2013/14) fue necesario superar los 39 para asegurar la permanencia. En concreto, el Almería necesitó 40 puntos para salvarse.

Hay más, y aquí se basa el pronóstico de que con 36 será suficiente. La puntuación en la temporada actual de los tres conjuntos que están ahora en puestos de descenso (Huesca 24 y tanto Eibar como Alavés 23), es la cuarta más baja en una jornada 29 de todos los cursos analizados.

Algo sumará

Dicho de otra manera, siempre que los tres últimos tenían unos registros tan pobres como los de ahora, fueron suficientes los 36 puntos nueve jornadas después para salvarse.

La campaña 2012/13 es la única en que el descenso estaba a estas alturas en 24 puntos y al final hicieron falta 37 para salvarse. De ahí lo de sumar un triunfo más para que la permanencia sea virtual.

Es importante aclarar que todas estas cuentas buscan la tranquilidad ante el “y si...” o el “por si acaso”, ya que este equipo se ha ganado a lo largo de semanas, meses y años credibilidad y confianza de sobra como para no dudar, como para no caer en el error de pensar que será incapaz de volver a ganar.

De hecho, en la ‘era Diego’, nunca ha estado nueve partidos seguidos sin hacerlo.

A disfrutar, que viene en United

Una vez salvados, o recibida la confirmación de que sólo una hecatombe y alineación de planetas nunca antes vista evitará que el Granada siga la campaña venidera en Primera, es el momento de disfrutar de la eliminatoria que está a la vuelta de la esquina.

Con el objetivo del curso en el bolsillo, el equipo rojiblanco jugará el jueves ante el Manchester United.

Celebrará su noventa aniversario disputando el partido más prestigioso, llamativo y hasta importante de su historia, por ser todos unos cuartos de final de la Liga Europa.

Es un buen momento para recordar quienes lo han hecho posible: Diego, sus ayudantes y sus futbolistas. Por si el 0-3 ante el Villarreal hace que alguno lo olvide.