Portería a cero en el Granada CF, victoria segura

No es necesario recordar la importancia que Diego Martínez, entrenador del Granada CF, da a que su equipo no reciba goles. En la rueda de prensa del pasado jueves, previa al encuentro de este sábado frente al Alavés, insistió en ello.

Se le cuestionaba sobre los problemas ofensivos del plantel en la racha de cinco partidos sin ganar, con sólo tres tantos a favor en 450 minutos de juego, pero él insistió en que la clave estaba atrás, no arriba.

“Tenemos claro lo que somos y nuestra identidad, y lo que nos está faltando en las últimas jornadas es conseguir tener la portería a cero, encajar menos. Cuando los partidos son más abiertos, las posibilidades de encajar son mayores pero en resultados cortos aumentan nuestra opciones de victoria”, explicó Diego, para validar a continuación los 20 goles que llevaba el Granada antes del duelo ante los vitorianos, cifra que tras el 3-0 se ha ido ya a los 23 tantos.

Dicho y hecho. Como si fuese una orden más que un deseo, las huestes rojiblancas obedecieron al jefe para volver a sellar su portería varias jornadas después. Y así, unido a un acierto en ataque que llevaba tiempo sin verse en el Nuevo Los Cármenes, el Granada CF se reencontró con el triunfo un mes y pico después.

Las matemáticas y el fútbol suelen ser incompatibles, casi nunca van de la mano en ningún deporte, pero en este ilusionante Granada capaz de todo, se unen para mostrar una fórmula tan difícil de conseguir como clara y concisa: portería a cero es igual a victoria.

Los datos

Los siete triunfos del equipo esta campaña han llegado en los siete encuentros en que no ha recibido ningún gol. Hasta ahora, y la primera vuelta ya está cercana a su fin, si no encaja gol, gana; y si le marcan uno o más, pierde o empata. No hay más.

Hay otros equipos en este campeonato que también han ganado siempre que han dejado su portería inmaculada, como el propio Alavés, aunque los vitorianos han vencido en dos partidos menos que el Granada. Ningún otro conjunto del campeonato firma un dato similar al de los rojiblancos.

0-3 ante el Espanyol, 0-2 contra el Celta, 2-0 frente al Barcelona, triunfos por 1-0 ante el Leganés, el Osasuna y el Betis, más el 3-0 de este sábado.

Por si alguien no lo tenía aún claro, Rui Silva volvió a recordarlo tras el choque ante los vitorianos. “Era importante volver a ganar en casa, con nuestra afición, y también hay que valorar mucho sumar otra portería a cero”, dijo el meta.

Los 20 goles en contra que lleva el Granada a estas alturas de campeonato es una cifra normal, estaría en la zona media de la tabla en esa hipotética clasificación, con la mitad de conjuntos, más o menos, que reciben más, y la otra mitad, más o menos, que encajan menos.

Sólo el Atlético le supera

La virtud de los rojiblancos está en que ningún otro conjunto, salvo el Atlético de Madrid, supera los siete partidos que suman los de Diego Martínez sellando su portería.

Los de Simeone lo han logrado en ocho ocasiones, mientras que igualan al Granada con siete partidos sin encajar otros ‘grandes’ de la competición como el Athletic Club y el Sevilla.

Si ese dato es destacado también lo es de los tantos a favor, ya que con 23 el Granada es el séptimo equipo más goleador de LaLiga Santander, mostrando además la capacidad de repartir mucho sus dianas entre diferentes miembros de su plantilla.