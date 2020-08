El Granada cuenta con un bloque listo para competir

Hace menos de un mes que concluyó la pasada campaña, más larga de lo habitual y marcada por el largo parón del coronavirus que llevó el campeonato hasta julio, y los jugadores del Granada CF ya están prestos y dispuestos para iniciar este próximo miércoles una nueva pretemporada, la que precede al curso en el que el club participará por primera vez en su historia en competición europea.

El Covid-19 sigue ahí, lo que mantiene la incertidumbre no sólo sobre cuándo se iniciará el ejercicio venidero en LaLiga Santander, ya que la patronal aún no ha fijado fecha, sino también sobre cómo será la temporada e, incluso, sobre si ésta podrá disputarse o no.

Una certeza en rojiblanco aparece ante todas estas incógnitas que planean: la plantilla del Granada está más preparada que ninguna otra para afrontar el inicio del campeonato, sea cuando sea éste.

Pocos conjuntos como el Granada cuentan con unas mimbres tan fuertes ante el siempre imprevisible inicio de una nueva liga, pocas escuadras como la nazarí tienen en sus filas al borde del comienzo de la pretemporada un bloque tan sólido y fiable.

Tienen que llegar fichajes en las próximas semanas, tanto al cuadro rojiblanco como a todos los de Primera, algunos con el asunto del mercado en segundo plano al estar jugando aún competiciones europeas pertenecientes a la campaña 2019-20, pero sean más o menos las incorporaciones, se produzcan antes o después de que arranque la competición oficial, nadie duda de que el Granada, pese a no haberse vuelto aún los entrenamientos, está ya listo para competir.

El precedente

Un vistazo al pasado, a lo que fue el comienzo de la temporada recién acabada, lo confirma. Y es que diez de los once jugadores que fueron titulares en cada uno de los cinco primeros partidos del anterior campeonato doméstico se mantienen en la actual plantilla rojiblanca.

En el estreno tras el retorno desde Segunda ante el Villarreal, Diego Martínez formó con Rui Silva, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Quini, Montoro, Yan Eteki, Vadillo, Antonio Puertas, Fede Vico y Soldado, siendo Vadillo, que tras acabar contrato y no renovar ha recalado en el Celta, el único futbolista de ese once que no permanece en la plantilla.

En las cuatro jornadas siguientes, frente al Sevilla, el Espanyol, el Celta y el Barcelona, volvió a apostar el preparador por alineaciones repletas de jugadores que siguen en el plantel.

Vadillo repitió frente a los hispalenses, mientras que en los tres siguientes duelos fue Yangel Herrera el titular que no permanece en el plantel actual.

El futuro

No es cuestión de ser adivinos ni de tratar de averiguar ahora, con la pretemporada aún sin comenzar, el once por el que va a apostar Diego en los primeros encuentros del campeonato venidero, pero pocos dudas de que volverá a estar plagado de futbolistas que llevan tiempo bajo sus órdenes, de hombres que ya forman parte de este siempre reconocible, competitivo y comprometido Granada.

Habrá salidas y tendrán que llegar refuerzos, el equipo se probará y crecerá en partidos amistosos y decenas de entrenamiento de pretemporada, pondrá Tebas fecha en breve al comienzo del próximo curso, ese para el que el Granada cuenta con un bloque que ya está listo para competir.